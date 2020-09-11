Как россиянам будут раздавать деньги от государства

Во время онлайн-совещания Медведев отметил, что минимальная сумма средств, которую хотят выплачивать каждому гражданину вне зависимости от социального статуса, станет неприкосновенной. Например, ее не смогут списать со счета при задолженности.
Узнав о планах экс-премьера, политолог Марат Баширов вспомнил исследования, согласно которым свыше 30% граждан бросили бы работу, если бы получали такие средства от государства. Однако в нынешних условиях, когда наблюдается рост безработицы, гарантированный доход станет хорошей формой поддержки, считает эксперт.
Баширов отметил, что такие выплаты должны быть ощутимы для граждан: порядка 20-30 тысяч рублей. Но чтобы получить эти средства, перед россиянами, по мнению политолога, должно стоять условие. Например, гражданин будет обязан отработать некоторое количество времени на программу по благоустройству или соцподдержке малоимущих.
Эксперт склоняется к тому, что идею о гарантированном доходе одобрят, ведь ее предложил сам Медведев.
Политолог Олег Матвейчев посчитал, что такие выплаты обойдутся государству примерно в 1,5 триллиона рублей, если планируется каждому россиянину выделять по две-три тысячи. Эксперт объяснил: поскольку такая сумма объективно неподъемная для государства, никто сейчас не называет размер гарантированного дохода.
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