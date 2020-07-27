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Назван легальный способ не платить за некоторые услуги ЖКХ

Назван легальный способ не платить за некоторые услуги ЖКХ

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Зачастую россияне оплачивают те коммунальные услуги, которыми не пользуются. Однако не всем известно, что лишних затрат можно избежать.
прочитано 2730 раз

Если человек не слушает радио, он может отказаться от предоставления радиоточки. Если счет за услуги приходит в едином платежном документе, для отключения услуги следует обратиться с соответствующей просьбой в многофункциональный центр предоставления государственных услуг "Мои документы".

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Аналогичным образом можно отказаться от общедомовой телеантенны. В этом случае нужно подать заявление поставщику услуги. Также можно отключить домашний телефон. Однако перед тем, как обращаться за отключением той или иной услуги, нужно убедиться в отсутствии задолженностей.

Отдельного внимание заслуживает страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Оплата страховки носит добровольный характер и позволяет возместить ущерб в случае потери жилья. В настоящее время графа о страховании имеется в квитанциях жителей Москвы, но практику планируется применять по всей стране. В среднем за страховку придется платить от 300 до 700 рублей в год.

Специалисты отмечают: прежде чем перестать оплачивать какую-либо из услуг, следует дождаться ее отключения. В противном случае можно остаться в должниках и переплатить за пени. Кроме того, не оплатив один из счетов, можно задолжать по всем остальным, поскольку оплата равномерно распределяется по всем пунктам в квитанции.

Автор: 27 июля 2020, 10:14 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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