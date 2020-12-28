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Эксперт спрогнозировал рост зарплат россиян в новом году

Эксперт спрогнозировал рост зарплат россиян в новом году

Фото: Petr Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по благосостоянию всего человечества. Кризис не обошел стороной и россиян.
прочитано 467 раз

Аналитики одного из популярных онлайн-сервисов по поиску работы провели исследование среди граждан, чтобы выяснить, чего они ожидают от работы в ближайшее время. Выяснилось, что большинство сотрудников надеются на рост зарплат в 2021 году.

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Среди более полутора тысяч участников опроса более половины (59%) хотели бы, в первую очередь – повышения доходов. Ещё 36% респондентов хотели бы стабильности, а другие 29% – карьерного роста. Среди самых популярных ответов также были адекватное руководство (26%), интересные задачи (25) и улучшение условий труда (17%).

Однако специалисты Центра стратегических разработок выяснили, что терять в деньгах не хотят и работодатели, у которых из-за кризиса падает прибыль и увеличиваются расходы. В своем исследовании эксперты отметили, что ради этого владельцы компаний готовы сократить зарплаты сотрудникам на 11%.

Но есть и противоположное мнение. Член президиума "Опоры России", предприниматель Юрий Савелов считает, что рост зарплат в 2021 году всё же произойдет. Бизнесмен пояснил, что в настоящее время на рынке труда наблюдается дефицит кадров, поскольку из-за пандемии коронавируса многие люди бросили работу в крупных городах и уехали на малую родину, в том числе – мигранты. По словам Савелова, сейчас работодателям не хватает, в частности, – строителей, водителей и работников складов.

Эксперт прогнозирует, что в следующем году возможно продолжение роста безработицы, однако тех, кто останется на своих местах, ждет повышение зарплаты.

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Автор: 28 декабря 2020, 09:08 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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