YouTube и Facebook грозят крупные штрафы за отказ удалить контент

Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о мерах в отношении провайдеров и владельцев ресурсов. За отказ ограничить доступ к запрещенному в России контенту и удалить его компаниям грозит штраф до пятой части выручки.



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