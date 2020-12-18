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Экономика
YouTube и Facebook грозят крупные штрафы за отказ удалить контент

YouTube и Facebook грозят крупные штрафы за отказ удалить контент

Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о мерах в отношении провайдеров и владельцев ресурсов. За отказ ограничить доступ к запрещенному в России контенту и удалить его компаниям грозит штраф до пятой части выручки.
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Частыми нарушителями являются крупные иностранные компании. Среди них – Google (YouTube), Facebook и Twitter, отмечают парламентарии.

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Если провайдер хостинга повторно нарушит требование, то это повлечет административный штраф для граждан в размере от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – 500-800 тысяч рублей. Юрлица заплатят от одной двадцатой до одной десятой от размера годовой выручки.

"Если правонарушитель не предоставлял товары и услуги в предшествующем календарном году, сумма будет исчисляться по предшествующей части календарного года, в котором было выявлено нарушение, но составит не менее четырех миллионов рублей", – пишет "Интерфакс".

Также поправки привязывают к уровню дохода штрафы для провайдеров и владельцев сайтов, если они не удаляют информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы порнографического характера, а также сведения о способах разработки наркотических и психотропных веществ.

За это для граждан предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 800 тысяч до миллиона, для юрлиц – от одной десятой до одной пятой выручки за календарный год, предшествовавший году, в котором совершено нарушение.

Депутаты ссылаются на статистику Роскомнадзора. Из нее следует, что частыми нарушителями являются крупные иностранные ресурсы.

Вопреки требованию регулятора, YouTube не удалил более 10 тысяч страниц с запрещенной информацией, Twitter – 1,4 тысячи, примерно столько же Instagram, а Facebook отказался удалять 362 страницы.

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Автор: 18 декабря 2020, 15:19 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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