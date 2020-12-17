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Перед Новым годом в России подскочила цена на мандарины

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В декабре специалисты обратили внимание на стоимость мандаринов – фрукта, который наиболее тесно связан в сознании россиян с празднованием Нового года. Выяснилось, что в среднем наши граждане отдавали за мандарины на 20% больше, чем годом ранее, передает телеканал "360". Объясняться это может тем, что эти фрукты приходят в Россию из-за границы, а значит их стоимость рассчитывается в валюте. Кроме того, на фоне пандемии коронавируса многие продавцы пошли на пересмотр логистики, что также могло сказаться на итоговой сумме в чеке.

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Автор: 17 декабря 2020, 09:15 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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