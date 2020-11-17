В России семьи с детьми получат 61,8 миллиарда рублей от правительства

Правительство России выделило регионам 61,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

В кабмине рассказали, что дополнительное финансирование связано с ростом количества несовершеннолетних, чьи родители могут претендовать на выплаты. Таких людей в стране более 4 миллионов.

Деньги для поддержки семей с детьми от трех до семи лет выделят из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В начале 2020 года президент Владимир Путин выступил с инициативой установить ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми. Россияне стали получать деньги от государства с 1 июня.

Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка. В среднем это около 5,5 тысячи рублей в месяц. Сумма зависит от региона, уточнили в правительстве.

С начала ноября процедуру получения выплат на детей упростили. Теперь родителям не нужно предоставлять сведения об алиментах. Эта информация содержится в системе электронного взаимодействия.

В Москве родителям несовершеннолетних не нужно приносить справки о доходе с места работы, как это требовалось раньше. Теперь все данные передают в электронном виде, уточнили в пресс-службе мэра.