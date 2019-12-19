Путин высказался о пенсиях россиян

Заморозка накопительной части пенсий россиян стала темой, неоднократно поднимавшейся в СМИ. Многие эксперты опасались, что гражданам стоит готовиться к новой реформе, которая перекроит правила распределения средств.
Владимир Путин успокоил нынешних и будущих пенсионеров – новых реформ не планируется. "В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации – нигде", – подчеркнул президент России.
"Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите", – добавил Владимир Путин.
Речь идет о представлении новой системы добровольных пенсионных накоплений. После проведения тщательной подготовки она может заработать уже в 2021 году. Система призвана помочь россиянам сформировать дополнительную негосударственную пенсию с помощью налоговых льгот.
Напомним, ранее российские власти пошли на серьезные изменения, когда подняли возраст выхода на пенсию. Подобный шаг объясняется как экономической необходимостью, так и изменением демографической ситуации в стране.
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