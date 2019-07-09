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Экономика

Кудрин отчитался перед Думой о работе Счетной палаты

Алексей Кудрин. Фото:duma.gov.ru
В ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал депутатам о работе ведомства в 2018 году. Основное внимание было уделено реализации национальных проектов. 

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Кудрин рассказал парламентариям о новой стратегии Счетной палаты по контролю за нацпроектами. Одними из главных задач руководитель ведомства назвал развитие стратегического аудита, повышение культуры публичности, открытость процессов.

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По словам глава Счетной палаты, в его ведомстве запущен проект "Мониторинг достижения национальный целей". "Мы запланировали в ближайшие шесть лет проведение регулярного мониторинга достижения национальных целей и национальных проектов",– сказал он.

Говоря о контрольной работе ведомства, Кудрин отметил, что 38% нарушений происходят в области государственных и муниципальных закупок. "Это почти 300 миллиардов рублей", – уточнил он.

Рассказал глава Счетной палаты и о проверке обеспечения жильем детей-сирот. По словам Кудрина, не получили положенные по закону квадратные метры 168 тысяч ребят.

Затронул чиновник и экологическую повестку. Он отметил, что Счетная палата открыла для граждан горячую линию. Лидерами обращения стали Московская и Челябинская области.

Кроме того, Кудрин призвал усилить ответственность должностных лиц за заморозку строек. По его словам, прошлогодняя проверка показала, что в одном только Северо-Кавказском федеральном округе расположено порядка четырех тысяч таких объектов, в них было вложено более 100 миллиардов рублей.

"В этом году по всей стране проводим анализ ситуации с незавершенным строительством. И это станет одним из приоритетов", – сказал Кудрин.

Он обратил особое внимание парламентариев на случаи, когда при внесении законопроекта расходы оцениваются в ноль рублей, а после принятия в первом чтении порой выясняется, что расходы все-таки предполагаются. Кудрин предложил совершенствовать обоснование к нормативно-правовым актам и усиливать ответственность за некачественную подготовку проектов законов.

Что касается нацпроектов, то наибольшие проблемы с их реализацией возникают в регионах, подчеркнул глава Счетной палаты. Так, лишь 11% субъектов Федерации считают достижимыми показатели национального проекта "Жилье и городская среда", рассказал Кудрин.

"В отношении некоторых проектов выполнение регионами своих обязательств, на наш взгляд, проблематично. Мы не говорим, что эти цели недостижимы, мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которые обеспечили бы их достижение", – добавил руководитель ведомства.

При этом он отметил тесное сотрудничество между Счетной палатой и Госдумой. Кудрин подчеркнул, что возглавляемое им ведомство готово и дальше укреплять контакты с парламентариями.

Фото: www.globallookpress.com

После председателя Счетной палаты слово взяла глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она отметила новую стратегию развития ведомства и системность мониторинга реализации национальных проектов.

Вместе с тем парламентарий указала на выявление ведомством одних и тех же проблем, связанных с разработкой и реализацией госпрограмм, федеральных адресных инвестиционных программ, а также тех трудностей, которые касаются лесной отрасли, земельных ресурсов.

"В тех нарушениях, которые выявила Счетная палата, мы видим, что порядка 40% нарушений связаны с формированием и исполнением бюджета, порядка 28% – нарушения, связанные с госзакупками", - уточнила Савастьянова.

По итогам обсуждения депутаты приняли постановление и порекомендовали Счетной палате направлять в Госдуму информацию о результатах мониторинга национальных и федеральных проектов, а также госпрограмм с учетом оценки наличия бюджетных средств. Реализуя функцию парламентского контроля, законодатели также попросили информировать их о выявленных нарушениях системного характера.
Автор: Иван Поляков9 июля 2019, 15:44

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