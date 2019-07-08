Дума рассмотрит вопрос о прекращении импорта товаров из Грузии

Руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергей Неверов рассказал о том, что Совет Госдумы поднимет вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии в Россию. Также парламентарии рассмотрят запрет на перечисление денежных средств в Грузию.

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