Дума рассмотрит вопрос о прекращении импорта товаров из Грузии
Ситуация в Грузии с каждым днем становится все более напряженной. В связи с этим в Госдуме заговорили о необходимости ответных мер.
"Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наши машины, срывают георгиевские ленточки", – рассказал Сергей Невров. Недружественные действия в отношении россиян должны получить адекватную оценку, подчеркнул он.
Подобного мнения придерживаются и в "Справедливой России". "Грузинские товарищи должны понять: они заинтересованы в хороших отношениях с Российской Федерацией или нет?", – отметил первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов. "С одной стороны, они хотят продавать в Россию вино, получать наших туристов, продавать воду, а с другой стороны – оскорблять нашу страну, наших депутатов, должностных лиц и при этом делать вид, что они хотят с нами дружить", – добавил он.
Возможный запрет на импорт вина и воды из Грузии, а также денежных переводов в страну из России Емельянов назвал совершенно актуальным. Также он предложил "некоторые специфические меры" в отношении грузинского телеканала "Рустави 2".
Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что под руководством американских патронов ситуация в Грузии развивается по драматическому сценарию. Он добавил, что сейчас в грузинской политике задают тон те, кто не любит Грузию и ненавидит Россию, а также хочет поссорить народы двух стран.
"Перессорить народы не удастся – я думаю, это большее всего ударит по тем, кто трудится, по малому и среднему бизнесу. Но я сторонник того, чтобы наказывать и разбираться с теми, кто ведет враждебную пропаганду или просто по‑хамски, совершенно недостойно комментирует некоторые события", – подчеркнул Зюганов.
Скандальная выходка грузинского телеведущего, перешедшего на нецензурные оскорбления во время эфира, находится за гранью любых комментариев, добавил он. Однако, уверен Зюганов, Россия должна продолжить работу по укреплению связей с народом Грузии. "У нас для этого есть и экономические, и производственные возможности", – заключил лидер КПРФ.
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