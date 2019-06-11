В России резко изменится стаж для пенсии после решения Путина

Страны Евразийского экономического союза готовят революционные изменения. В России изменится процесс подсчета стажа для пенсии.



Документ полностью меняет существующую систему. Государство, в котором мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по возвращении на родину. Проще говоря, пенсия будет следовать за пенсионером. Но коснутся изменения и стажа.

Предполагается, что государства ЕАЭС разделят между собой существующую нагрузку. Теперь стаж для пенсии, приобретенный на территории стран-членов, будет суммироваться. А это значит, что выплаты станут выше, передает URA.ru.

Соглашение вступит в силу осенью 2019-го. До конца года его должны утвердить. Только после этого новая система распределения стажа для пенсии будет работать.

Вышеупомянутый договор будет учитывать только то время, что мигрант отработал после вступления документа в силу, а это уже не раньше следующего года. Соответственно, пенсионный стаж не будет засчитываться задним числом, сообщает "Царьград".

Напомним, что недавно глава России Владимир Путин заявил о готовящемся соглашении между странами – участницами ЕАЭС. Как писали "Дни.ру", реформа затронет прежде всего стаж для пенсии.