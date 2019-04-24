Фронтовикам из числа гражданских пенсионеров повысят выплаты
Алтабаева в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге напомнила о принятии законопроекта, по которому дополнительные выплаты получат фронтовики, слежившие в армии и после окончания ВОВ. "Им серьезно увеличивается пенсионная выплата – на 27,7%", – уточнила она.
При этом с ними воевали и те, кто после войны работал в народном хозяйстве и стал позже гражданским пенсионером. "Можно ли поручить Правительству рассмотреть возможность увеличения на эти же 27,7% пенсионных выплат для гражданских пенсионеров-фронтовиков?" – спросила партиец президента.
По ее словам, эта мера коснется более 50 тысяч человек, на ее реализацию необходимо 3,5 миллиарда рублей. ""Президент нас поддержал, дав поручение правительству. Полагаю, что к 75-летию Победы было бы справедливо изучить вопрос и принять меры аналогичной поддержки для всех ветеранов Великой Отечественной войны", – сказала Алтабаева.
В середине апреля Госдуме приняла в окончательном чтении законопроект. меняющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов ВОВ. Это позволит увеличить выплаты в среднем на 9,5 тысячи рублей. Документ вступает в силу с 1 мая текущего года.
Сейчас численность военных пенсионеров – фронтовиков Великой Отечественной войны составляет около 10 тысяч человек. Для повышения выплат правительство рассчитывает выделить 0,95 миллиарда рублей в этом года и около 1,42 миллиарда в следующие годы.
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