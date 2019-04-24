Фронтовикам из числа гражданских пенсионеров повысят выплаты

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы заксобрания Севастополя, первого замсекретаря местного отделения "Единой России" Екатерины Алтабаевой повысить выплаты для фронтовиков из числа гражданских пенсионеров, которые после окончания Великой Отечественной войны были демобилизованы и трудились в народном хозяйстве. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос.



Алтабаева в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге напомнила о принятии законопроекта, по которому дополнительные выплаты получат фронтовики, слежившие в армии и после окончания ВОВ. "Им серьезно увеличивается пенсионная выплата – на 27,7%", – уточнила она.

При этом с ними воевали и те, кто после войны работал в народном хозяйстве и стал позже гражданским пенсионером. "Можно ли поручить Правительству рассмотреть возможность увеличения на эти же 27,7% пенсионных выплат для гражданских пенсионеров-фронтовиков?" – спросила партиец президента.

По ее словам, эта мера коснется более 50 тысяч человек, на ее реализацию необходимо 3,5 миллиарда рублей. ""Президент нас поддержал, дав поручение правительству. Полагаю, что к 75-летию Победы было бы справедливо изучить вопрос и принять меры аналогичной поддержки для всех ветеранов Великой Отечественной войны", – сказала Алтабаева.

В середине апреля Госдуме приняла в окончательном чтении законопроект. меняющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов ВОВ. Это позволит увеличить выплаты в среднем на 9,5 тысячи рублей. Документ вступает в силу с 1 мая текущего года.

Сейчас численность военных пенсионеров – фронтовиков Великой Отечественной войны составляет около 10 тысяч человек. Для повышения выплат правительство рассчитывает выделить 0,95 миллиарда рублей в этом года и около 1,42 миллиарда в следующие годы.

