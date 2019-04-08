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Экономика

Раскрыт способ получать пенсию выше 100 тысяч рублей

Самые высокие пенсии получают космонавты. Фото: www.globallookpress.com
Некоторые профессии действительно позволяют жить достойно на старости лет. Эксперты рассказали о том, у кого может быть высокая пенсия.
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По словам директора Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергея Смирнова, особняком от остальных регионов России стоит столица.  Минимальная пенсия здесь составляет 17 тысяч 500 рублей.

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По его словам, повышенная пенсия для москвичей объясняется утвержденным в столице социальным стандартом. Есть в столице и те, кто в пожилом возрасте получает более 30 тысяч рублей. В целом же, как отметил специалист, пенсия напрямую зависит от уровня заработной платы, которую получал сотрудник.

Согласно исследованию ВТБ, число россиян с доходами выше 120-150 тысяч рублей в месяц оценивается в 1,3 миллиона человек (0,9% населения страны). Первые претенденты на получение высокой пенсии – это госчиновники и депутаты, пояснил Ura.ru независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков.

Самые высокие пенсии в Москве. Фото: www.globallookpress.com

Так, если госслужащий зарабатывал ежемесячно 100 тысяч рублей, то на пенсии будет получать 70 тысяч. Еще большие суммы могут получать судьи, которые длительное время проработали в системе.

Экономист Андрей Гудков раскрыл профессии, которые дают возможность получать на заслуженном отдыхе пенсии, превышающие 100 тысяч рублей. По его данным, на столь высокие пенсии могут рассчитывать военные, сотрудники правоохранительных органов и космонавты. Самые высокие пенсии у космонавтов – более 400 тысяч рублей. 

Автор: Валерия Нарская8 апреля 2019, 18:30

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