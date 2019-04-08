Раскрыт способ получать пенсию выше 100 тысяч рублей

Некоторые профессии действительно позволяют жить достойно на старости лет. Эксперты рассказали о том, у кого может быть высокая пенсия.

По словам директора Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергея Смирнова, особняком от остальных регионов России стоит столица. Минимальная пенсия здесь составляет 17 тысяч 500 рублей.

По его словам, повышенная пенсия для москвичей объясняется утвержденным в столице социальным стандартом. Есть в столице и те, кто в пожилом возрасте получает более 30 тысяч рублей. В целом же, как отметил специалист, пенсия напрямую зависит от уровня заработной платы, которую получал сотрудник.

Согласно исследованию ВТБ, число россиян с доходами выше 120-150 тысяч рублей в месяц оценивается в 1,3 миллиона человек (0,9% населения страны). Первые претенденты на получение высокой пенсии – это госчиновники и депутаты, пояснил Ura.ru независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков.

Так, если госслужащий зарабатывал ежемесячно 100 тысяч рублей, то на пенсии будет получать 70 тысяч. Еще большие суммы могут получать судьи, которые длительное время проработали в системе.

Экономист Андрей Гудков раскрыл профессии, которые дают возможность получать на заслуженном отдыхе пенсии, превышающие 100 тысяч рублей. По его данным, на столь высокие пенсии могут рассчитывать военные, сотрудники правоохранительных органов и космонавты. Самые высокие пенсии у космонавтов – более 400 тысяч рублей.