"Единая Россия" наведет порядок в сфере социального предпринимательства

"Единая Россия" предлагает навести порядок в сфере социального предпринимательства. Партия подготовила свои предложения в процессе так называемого нулевого чтения соответствующего законопроекта.

Идеи были озвучены на дискуссионной площадке партии "Лидерство и развитие". Прежде всего, в обсуждаемом сейчас законе предлагается закрепить право человека самостоятельно выбирать поставщика социальной услуги посредством сертификата, создать федеральный и региональные реестры исполнителей соцуслуг, а также стандартизировать все социальные услуги.

Глава мониторинговой группы площадки, депутат Госдумы Дмитрий Сазонов назвал главную проблему в этой сфере – мимикрию социальных предпринимателей в НКО для получения разных источников финансирования своей деятельности. Дело в том, что правовой режим некоммерческих организаций связан со льготами.

"Мы уверены, что с введением сертификатов, реестров исполнителей и стандартов оказания социальных услуг можно создать конкуренцию на этом рынке. Кроме того, это даст людям возможность получить более качественные социальные услуги", – сказал Сазонов.

В свою очередь, депутат Думы Евгений Ревенко отметил, что законопроект дает четкое определение термина "социальное предпринимательство". В документе подробно описаны механизмы государственной поддержки тех, кто работает в этой сфере.





Одна из рекомендаций единороссов – определение правительством перечня социально уязвимых групп граждан. В партии считают, что необходимо ускорить и разработку приказа Минэкономразвития о порядке признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.

Также необходимо законодательно закрепить полномочия регионов включать дополнительные виды деятельности в единый, открытый и общедоступный региональный реестр видов деятельности на рынке оказания социальных услуг.

Отметим, что все предложения к законопроекту о социальном предпринимательстве разработаны на основе всероссийского мониторинга "Единой России".

