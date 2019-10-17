"Это узаконенный лохотрон": пенсии россиян снова заморозят

Накопительную часть пенсии впервые заморозили в 2014 году. Планировалось, что это продлится до 2020 года, однако в конце 2018-го президент России Владимир Путин перенес срок на 2021 год.
Сегодня же, 17 октября, стало известно, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
Отметим, что решение пролонгировать заморозку раскритиковали эксперты. Экономист Владислав Жуковский процитировал Остапа Бендера, говоря о том, что чиновники, запуская все новые и новые этапы пенсионной реформы, по сути залезают в карман к населению. Эксперт посоветовал слугам народа честно сказать, что граждане России после заморозки пенсий останутся на старости лет вообще без денег.
"Надо просто отменить выплату пенсий. То есть это было бы честно с их стороны. Потому что уже все граждане России, все простые смертные понимают, что пенсионная система России – это узаконенный лохотрон, это легализованная МММ, это, как говорил Остап Бендер, сравнительно честный метод отъема денег у населения. Вся пенсионная реформа, все ее четыре раунда - абсолютно провальные с точки зрения населения. То есть уровень жизни пенсионеров они только ухудшают", – цитирует Владислава Жуковского "Царьград".
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