Тарифы ЖКХ повергли россиян в ужас

Оказалось, 48% респондентов сильно обеспокоены быстрым ростом цен на услуги ЖКХ. Всего 1% опрашиваемых взволнованы из-за подорожания товаров и услуг.
Проблемы в сфере здравоохранения в стране всерьез беспокоят лишь 34%. На удивление, о качестве дорог задумываются лишь 15%, хотя ни для кого не секрет, что это одна из глобальнейших проблем страны. Однако этот показатель касается исключительно москвичей.
Тем временем, в регионах, таких как Саратов и Ростов, данным вопросом обеспокоены больше человек. Там эта тема волнует 30% и 29% жителей соответственно.
Кроме того, многие россияне переживают из-за снижения доходов и роста расходов. Об этом говорят практически все проведенные исследования, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, ранее исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, как можно меньше платить по тарифам ЖКХ. Как писали "Дни.ру", в случае, если решение об изменении тарифа принималось без ведома собственников, жильцы на законных правах могут оспорить его.
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