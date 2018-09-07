Проблемы пострадавших вкладчиков невозможно замалчивать

Отравление Скрипалей "Новая волна" в Сочи Умер Иосиф Кобзон Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Пятница 7 сентября
Лента новостей
16:59
Смерть нанесла сокрушительный удар по Алибасову
16:44
Невесту Тимати поздравили с беременностью
16:42
Робби Уильямс в третий раз стал отцом
16:38
На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест
16:06
Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг
16:02
Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики
15:49
Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце
15:19
Россия предупредила об авиаударе по американцам
14:51
Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
14:45
Киска Волочковой внезапно заговорила
14:31
"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
13:58
Кудрявцеву с высунутым языком сняли с другим мужчиной
13:57
Известный российский режиссер объявил о разводе
13:54
Рыдала и думала о смерти: Суханкина о пережитом горе
13:14
Выборы-2018: региональные отличия при сохранении доминирования
13:10
Жасмин ужаснула болезненной худобой
13:08
Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро
12:49
Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже
12:43
Назначен новый врио главы ДНР
12:29
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
11:49
Звезда "Дома-2" закрутила роман с миллионером-насильником
11:42
"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом
11:35
На юго-западном участке БКЛ начали строить новый тоннель
11:07
Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем
11:01
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
10:25
"Шок!" – главный "отравитель" Скрипалей показал убийство на видео
10:22
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
10:13
Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе
09:51
Известный юморист рассказал о жутком прошлом и раке
09:39
Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным
09:20
На красной ветке московского метро произошел сбой
09:17
Кандидата в президенты ранили ножом в толпе (видео)
08:52
"Немножко беременный": ушедшей со сцены Сердючке крепко досталось
08:50
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
08:33
Как приготовить лагман
08:23
Москвичам предложили лучшее мясо в мире
08:21
Скрипаль перед отравлением попался на тайных связях
08:16
Главные события Москвы
08:14
Скончалась звезда "Мисс Марпл"
08:00
Знаменитый актер умер от сердечного приступа
22:03
Оскорбивший журналистку Лазарев склонил голову перед народом
22:01
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
21:55
Объявлено имя нового президента Украины
21:52
Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане
21:50
Умер народный артист России Николай Черныш
21:41
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
21:39
42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности
21:35
В Крыму объявили о вымирании животных
21:24
Житель Башкирии зверски убил друга отверткой
21:22
Загитову сбросили с пьедестала
21:14
В Волгограде трое ростовчан ограбили местного жителя
21:12
Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство
21:06
"ЕР" предложила направить деньги коррупционеров в Пенсионный фонд
21:03
В Перми поймали серийного насильника из Удмуртии
20:57
В Казани произошло массовое отравление
20:47
"Отравитель" Скрипаля подал голос
20:44
Перебегавший дорогу ребенок в Нижнем Тагиле попал под колеса авто
20:30
Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка
20:23
Омск заполонил дым из-за сгоревшего магазина
20:14
В Нижегородской области школьник получил травмы при столкновении иномарок
20:10
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
20:06
Распутство Дубцовой и Воробьева на сцене вызвало оторопь
19:54
Госдума рассмотрит инициативы президента по пенсионным изменениям
19:51
Под Ростовом в жутком ДТП погибли четыре человека
19:44
Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов
19:29
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
19:21
В Башкирии ребенок серьезно пострадал при катании на картинге
18:58
Молодая любовница Петросяна наводит страх на Степаненко
18:41
Под Москвой ребенок застрял в памятнике Пушкину
18:19
Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"
18:02
Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой
17:45
Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки
17:43
Группы для дошкольников появятся по месту работы родителей
17:35
Лорак со странными ногами затравили после конфуза
17:31
Володин рассказал о втором заседании межпарламентской комиссии России и Ирана
17:11
Маразм крепчал: Лондон втянул в дело Скрипалей отряд Сталина
17:00
Собянин: МЦК стало доступнее для москвичей
16:49
Миллиардер оставил с носом беременную Боню
16:30
Пугачева решила сменить пол после звонка Агутина
16:21
Официальное заявление Юлии Самойловой после слов об эмиграции
16:14
Пляски голой певицы у мемориала погибшим воинам возмутили народ
16:07
"Прямиком в лоб": Максим Галкин публично приложил Ольгу Бузову
15:53
На Окружной заработал новый вестибюль
15:41
Юлия Скрипаль решила сбежать из Лондона
15:30
Вот это поворот: жена отказалась от миллиардов Петросяна
15:22
"Не разочаровал": Цымбалюк-Романовская об особенной близости с Шаляпиным
14:55
Вдова готовится мстить за смерть Захарченко
14:50
Володин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном
14:22
"Аж одежда висит": исхудавший Крутой сильно сдал
14:22
Показывал девочке ягодицы: Джоли в ужасе от непристойностей Питта
14:16
Россия и Иран ускоряют интеграцию
14:04
Стало известно о госпитализации Руслановой
13:35
Меган Маркл спустили с лестницы по правилам
13:33
Названа дата глобального отключения интернета
13:14
Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона
13:10
Украинский депутат прозрел после отдыха в Крыму
13:04
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
12:42
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
12:13
Володин проведет первое заседание российско-иранской межпарламентской комиссии
12:08
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
Экономика

Проблемы пострадавших вкладчиков невозможно замалчивать

Фото: vk.com/club150873952
Союз вкладчиков в преддверии единого дня голосования, 9 сентября, обратился к кандидатам на высшие выборные должности. Кроме того, активисты предложили изменить статус Центробанка. Ситуация с пострадавшими от действий финансового регулятора держателями депозитов настолько серьезная, что на происходящее обратила внимание правительственная "Российская газета".
прочитано 447 раз

Всего в России, сообщает издание со ссылкой на данные Союза вкладчиков, насчитывается около 250 тысяч так называемых превышенцев – граждан, имевших вклады в рухнувших банках на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. У подавляющего большинства вкладчиков есть семьи, которые, естественно, также пострадали от действий Центробанка.

ПО ТЕМЕ

Союз вкладчиков намерен изменить статус Центробанка на референдуме

Политики отреагировали на обращение Союза вкладчиков

Вкладчики разоренных банков получили поддержку в регионах

Членов семей можно прибавить к общему количеству "превышенцев". Это значит, что число пострадавших от действий финансового регулятора граждан может превысить три миллиона. В целом активисты Союза вкладчиков оценивают потери держателей депозитов в 440 миллиардов рублей, пишет "Российская газета".

Ущерб нанесен не только простым людям, но и бизнесу. "По оценке Союза вкладчиков, за указанный период он потерял в ликвидированных финансовых учреждениях 1,5 триллиона рублей", – подчеркивает издание. Газета цитирует лидера организации Николая Николаева, который отметил, что права на возмещение средств на счетах компаний и индивидуальных предпринимателей не застрахованы, и в случае банкротства кредитного учреждения они теряют все.

Обратившись в Центробанк, Союз вкладчиков получил любопытную статистику. Оказалось, что за шесть лет держатели депозитов, сумма которых превышала 1,4 миллиона рублей, получили лишь около 3% своих сбережений. "Таким образом, объединение получило подтверждение, что проблема существует, однако не смогло добиться того, чтобы она разрешилась", – указывает "Российская газета".

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov

В середине августа Союз вкладчиков обратился к кандидатам на высшие избираемые посты с предложением высказать отношение к действиям Центробанка. Политики отреагировали на обращения граждан.

Кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и других партий выразили согласие с пострадавшими вкладчиками. Кандидаты отметили актуальность проблемы, подчеркнув, что вкладчики должны быть законодательно защищены, ответственность за сохранность их сбережений должны нести государство и страховые компании. Важно обеспечить безопасность вливаемых в экономику средств, подчеркнули политики.

Всего Союз вкладчиков получил комментарии от 40% претендентов на высшие избираемые посты – губернаторские, мэрские и прочие. Активисты организации надеются, что после выборов политики продолжат помогать в решении проблем пострадавших вкладчиков.

Также Союз вкладчиков намерен организовать референдум по изменению статуса финансового регулятора. Сейчас ЦБ считает себя независимым юридическим лицом, а потому формально не подчиняется государству, отмечает Николай Николаев. Он надеется, что ему и активистам удастся организовать и провести референдум по изменению статуса Центробанка.

Автор: Иван Поляков7 сентября 2018, 14:43

комментарии

Политика

Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Шоу-бизнес

На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест
Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг
Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики
Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем

Говорят, из-за беременности пара отменила турне по Океании
Шоу-бизнес

"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом

Певица появилась на "Новой волне" в одиночестве
Шоу-бизнес

Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже

В Сети появились пикантные фото артистки
Шоу-бизнес

Киска Волочковой внезапно заговорила

Новое видео балерины вызвало фурор

Гороскоп

Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"

Спорт

"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru