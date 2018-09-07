Проблемы пострадавших вкладчиков невозможно замалчивать

Союз вкладчиков в преддверии единого дня голосования, 9 сентября, обратился к кандидатам на высшие выборные должности. Кроме того, активисты предложили изменить статус Центробанка. Ситуация с пострадавшими от действий финансового регулятора держателями депозитов настолько серьезная, что на происходящее обратила внимание правительственная "Российская газета".



Всего в России, сообщает издание со ссылкой на данные Союза вкладчиков, насчитывается около 250 тысяч так называемых превышенцев – граждан, имевших вклады в рухнувших банках на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. У подавляющего большинства вкладчиков есть семьи, которые, естественно, также пострадали от действий Центробанка.

Членов семей можно прибавить к общему количеству "превышенцев". Это значит, что число пострадавших от действий финансового регулятора граждан может превысить три миллиона. В целом активисты Союза вкладчиков оценивают потери держателей депозитов в 440 миллиардов рублей, пишет "Российская газета".

Ущерб нанесен не только простым людям, но и бизнесу. "По оценке Союза вкладчиков, за указанный период он потерял в ликвидированных финансовых учреждениях 1,5 триллиона рублей", – подчеркивает издание. Газета цитирует лидера организации Николая Николаева, который отметил, что права на возмещение средств на счетах компаний и индивидуальных предпринимателей не застрахованы, и в случае банкротства кредитного учреждения они теряют все.

Обратившись в Центробанк, Союз вкладчиков получил любопытную статистику. Оказалось, что за шесть лет держатели депозитов, сумма которых превышала 1,4 миллиона рублей, получили лишь около 3% своих сбережений. "Таким образом, объединение получило подтверждение, что проблема существует, однако не смогло добиться того, чтобы она разрешилась", – указывает "Российская газета".





В середине августа Союз вкладчиков обратился к кандидатам на высшие избираемые посты с предложением высказать отношение к действиям Центробанка. Политики отреагировали на обращения граждан.

Кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и других партий выразили согласие с пострадавшими вкладчиками. Кандидаты отметили актуальность проблемы, подчеркнув, что вкладчики должны быть законодательно защищены, ответственность за сохранность их сбережений должны нести государство и страховые компании. Важно обеспечить безопасность вливаемых в экономику средств, подчеркнули политики.

Всего Союз вкладчиков получил комментарии от 40% претендентов на высшие избираемые посты – губернаторские, мэрские и прочие. Активисты организации надеются, что после выборов политики продолжат помогать в решении проблем пострадавших вкладчиков.

Также Союз вкладчиков намерен организовать референдум по изменению статуса финансового регулятора. Сейчас ЦБ считает себя независимым юридическим лицом, а потому формально не подчиняется государству, отмечает Николай Николаев. Он надеется, что ему и активистам удастся организовать и провести референдум по изменению статуса Центробанка.

