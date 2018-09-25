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Экономика

Как банкротили "Югру"

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Открытое письмо Союза вкладчиков, опубликованное 20 сентября, стало настоящим откровением для общественности и может оказаться поводом для проверки Центробанка правоохранительными органами. Такую оценку тянущемуся уже более года делу о банкротстве банка "Югра дают в самом Союзе вкладчиков.
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В общественной организации напоминают, что у пострадавшего от действий регулятора банка не было нарушено ни одного предписания: руководители Центробанка сами утвердили план по финансовому оздоровлению "Югры" без проведения установленных законом процедур.

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Одним из оснований для приказа о введении временной администрации в банке было наличие утвержденного плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Однако, в открытом обращении депутатам Госдумы, глава Союза вкладчиков Николай Николаев пишет, что этот план не содержал ни одного мероприятия по финансовому оздоровлению банка и был утвержден зампредом главы ЦБ Дмитрием  Тулиным без проведения процедур, установленных соответствующими статьями федерального закона "О банкротстве".

В тоге действия регулятора и АСВ привели к тому, что у "Югры" была отозвана лицензия, из-за чего, по оценке Союза вкладчиков, бюджет России потерял более 172 миллиардов рублей, а 35 тысяч вкладчиков-превышенцев фактически остались ни с чем.

Если процедура банкротства "Югры" будет доведена до логического конца, то превышенцам достанется, по данным самого же регулятора, от 3% до 10%  от суммы превышения, а юридическим лицам и вовсе рассчитывать не на что, полагает Николаев. 

Фото: GLOBAL LOOK press/ALEXEY BYCHKOV

Общественная организация просит обеспечить государственную защиту прав более 34 тысяч граждан, пострадавших от действий Центробанка и инициировать парламентское расследование деятельности руководителей Банка России.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка  была отозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.

25 сентября 2018, 17:01

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