Депутат просит главу МВД оценить действия Центробанка по банкротству "Югры"

Депутат Госдумы Иван Сухарев просит министра внутренних дел Владимира Колокольцева дать правовую оценку деятельности Центробанка по отношению к банку "Югра". Парламентарий выполняет наказ своих избирателей: к нему за помощью обратились представители регионального отделения Союза вкладчиков России.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев просит главу МВД по существу рассмотреть факты, изложенные в одной из газетных публикаций. Речь идет о статье в "Аргументах недели" за 20 сентября.

В газете было опубликовано открытое письмо Союза вкладчиков депутатам Госдумы, в котором изложены нарушения, допущенные Центробанком по отношению к банку "Югра". Общественная организация указывает, в частности, на то, что банк и более 34 тысяч его вкладчиков пострадали от действий регулятора.

По версии Союза вкладчиков, банк "Югра" исполнил все предписания и требования регулятора по докапитализации, но руководство Центробанка все равно ввело в нем временную администрацию в лице Агентства по страхования вкладов. В связи с этим, союз просит дать правовую оценку действия АСВ, приведшие в итоге к тому, что банк был лишен лицензии. Депутат Сухарев переадресует изложенные в письме факты министру внутренних дел Колокольцеву.





Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка была отозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России