Союз вкладчиков выявил новые нарушения в Центробанке

Союз вкладчиков России обратился с открытым письмом к руководству Госдумы. Общественная организация указывает на новые злоупотребления в Центральном банке России и просит начать парламентское расследование деятельности руководителей регулятора.

Время для обращения выбрано удачно, считают в Союзе вкладчиков. В Центробанке сейчас началась проверка, инициированная Генпрокуратурой. Организация, созданная для защиты граждан, пострадавших от волны банкротства финансовых организаций, собрала большой массив информации о нарушениях регулятора.

Общий размер ущерба, причиненного Центробанком гражданам и бизнесу, оценивается активистами в 827 миллиардов рублей. Механизмы злоупотреблений раскрыты Союзом вкладчиков на примере банка "Югра". Речь идет о вынесении заведомо неисполнимых предписаний и организации фиктивного документооборота.

Вкладчики уверены, что руководство Центрального банка нарушило права граждан России, гарантированные Конституцией. "Перечисленные нарушения являются основанием для возбуждения парламентского расследования", - настаивают активисты.

Авторы письма подчеркивают, что Союз вкладчиков России является многотысячной частью народа, и на этом основании просит Думу обеспечить государственную защиту прав более 34 тысяч граждан.

Напомним, что Союз вкладчиков России выступил с инициативой подчинения Центробанка правительству. Перед единым днем голосования, 9 сентября, общественная организация обратилась ко всем кандидатам с просьбой дать оценку деятельности регулятора и высказать отношение к ограничению его полномочий. На основе реакции политиков Союз вкладчиков увидел серьезную поддержку и теперь намерен вынести вопрос о контроле над Центробанком на всероссийский референдум.