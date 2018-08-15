Грузоперевозки в России выведут из "серой" зоны

Крупные транспортные компании оказались под пристальным вниманием налоговых органов. Все из-за распространения "серых" схем грузоперевозок. Действия недобросовестных игроков рынка привели к тому, что за последние три года бюджет недополучил более 400 миллиардов рублей.



Неплательщики с "однодневками"



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В последнее время под прицелом налоговиков оказались несколько известных перевозчиков. Так, в прошлом году компетентные органы заинтересовались крупнейшим транспортно-логистическим оператором нашей страны – компанией "Деловые линии" с собственным автопарком в четыре тысячи единиц. Претензии со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) вынудили организацию погасить долги перед бюджетом и полностью "обелиться".

В прошлом месяце налоговики заинтересовались одной из крупных транспортно-экспедиционных компаний Татарстана, которая работает на рынке уже девять лет и владеет более чем тысячей автопоездов. Речь идет о компании "ЛидерТранс". Как пишет издание "Лента.ру", сумма недооплаченных налогов может насчитывать порядка миллиарда рублей. Делом заинтересовалось Следственное отделение по городу Набережные Челны.

Увы, но налоговая недобросовестность – нередкий спутник нынешнего рынка грузовых перевозок. Согласно данным базы "Спарк-Интерфакс", в нашей стране действуют порядка 20 тысяч компаний-автоперевозчиков с выручкой более миллиона рублей.

Абсолютное большинство таких организаций – микропредприятия, их годовой оборот довольно скромный – не более 120 миллионов рублей. Лишь 8,2% перевозчиков располагает автопарком в более чем 240 единиц, однако и это количество не может покрыть потребности клиентов. Действительно крупные автопарки – тысяча и больше единиц – в России есть лишь у нескольких компаний.

Используемые компаниями транспортно-логистической отрасли схемы не сильно отличаются от других отраслей.

В основном это занижение базы налога на прибыль, неправомерное возмещение НДС за счет деления бизнеса, сокрытие дохода за счет оплаты в наличных, уход от единого социального налога (ЕСН), а также использование компаний-однодневок.

В качестве примера использования компаний-однодневок издание приводит ситуацию с тем же "ЛидерТранс". В ходе проверок налоговыми органами были выявлены фирмы-однодневки, работающие с этой организацией. Следователи выяснили, что "ЛидерТранс" заключал договоры на оказание услуг с такими фирмами, в конце каждого отчетного периода. Однако реальную деятельность такие организации не вели, тем самым занижая базу налога на прибыль.

По итогам позапрошлого года, пишет издание, чистая прибыль "ЛидерТранс" составляли 3,5 миллиона рублей, и это при том, что общий оборот компании находился на принципиально ином уровне – 1,4 миллиарда. Получается, что выручка компании – лишь 0,25% от всего оборота. Подобные схемы используются также для ухода от оплаты налога на добавленную стоимость. А это уже позволяет компаниям продвигать свой товар на рынке в более привлекательной ценовой категории.

"Серые" зарплаты

Практикуется в отрасли и такая практика ухода от налоговых выплат, как "серые" зарплаты. В своей публикации "Лента.ру" ссылается на одно из региональных СМИ, которое писало о ситуации в компании "Глобал Логистик Транспорт". Организацию поймали на таких схемах, в итоге после налоговых проверок операции по счетам компании были приостановлены.

Попадались на таких схемах и организации Челябинской области. Так, в этом году местная прокуратура добилась погашения долга по зарплате в размере порядка миллиона рублей перед работниками РАТЭК. Заинтересовались правоохранительные органы и ситуацией в компании ПЭК. В частности, в Росинфомониторинге уже подтверждали жалобы со стороны сотрудников на начисление заработной платы.

Издание утверждает, что при годовом обороте более 13 миллиардов рублей ПЭК относит на себестоимость услуг порядка 11,5 миллиарда рублей. Эксперты уверены: это слишком большая себестоимость услуг. Потенциальная недоплата в бюджет может только за 2016 год составлять полмиллиарда рублей, а всего за последние шесть лет – порядка 2,3 миллиарда.

Распространена в отрасли и схема деления бизнеса, нацеленная на изменение статуса компании как крупного налогоплательщика. Недобросовестные игроки рынка используют ее, стремясь уйти от налога на прибыль, снизить степень внимания к себе со стороны правоохранительных органов. В итоге немалая часть крупных участников рынка выстраивает очень запутанные схемы управления, состоящие из цепочки организаций.





Конец вольницы

Если раньше выявление "серых" схем было делом крайне непростым, то теперь, благодаря всеобщей автоматизации и использованию big data ("больших данных") этот процесс значительно упростился. Налоговикам больше не нужно тратить время на кропотливую работу и глубокий анализ, недобросовестные участники рынка вычисляются быстро.

Так, программа АСК НДС автоматически находит несоответствие данных в цепочках поставок. Не так давно начала действовать уже третья, усовершенствованная модификация программы. Она обладает расширенными возможностями, позволяющими отслеживать цепочку из более чем десяти организаций.

Периодически проводятся и выездные проверки. Отбор кандидатов на них ведет автоматизированная система "ППА-Отбор". В интервью РБК представители Федеральной налоговой службы пояснили, что программа анализирует большое количество информации из разных источников, присваивает риск-баллы по 12 критериям. Соответственно, чем больше накопилось "штрафных баллов", тем вероятнее визит к налогоплательщику контролирующих органов.

Более того, проверять организации скоро смогут проверять и сами клиенты. В июне этого года был запущен сервис "Прозрачный бизнес", благодаря которому можно получить информацию о численности работников компании, применяемых режимах налогообложения, участии в консолидированных группах налогообложения. Также сервис предоставляет данные о доходах организаций, сумме уплаченных налогов, сборов, страховых взносов, информацию о налоговых правонарушениях.





Результаты внедрения новых практик по выявлению недобросовестных участников рынка уже заметны. Так, в 2011 году, фирм, подходящих по своему описанию под "однодневки", было 1,8 миллиона - это 40% от общего количества зарегистрированных юридических лиц. В 2017 году, по данным ФНС, таких компаний осталось не более 300 тысяч – 7,3% от всего количества юрлиц.

В Минфине между тем подчеркивают, что за это время поступления НДС в консолидированный бюджет возросли до 5,1 триллиона рублей, то есть более чем в два раза.

Наведение порядка

Таким образом, "необелившиеся" участники рынка не смогут избежать ответственности за свои манипуляции. По словам главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, в ближайшее время транзакции как физических лиц, так и компаний станут известны администрациям налоговых юрисдикций. "Сегодня невозможно бесследно спрятать капиталы в какой-то юрисдикции, всего лет пять назад это было достаточно просто сделать, но это время закончилось на наших глазах", – отметил он.

Мишустин подчеркнул, что уже в этом году начинается автоматический обмен налоговой информацией. "Это новая форма взаимодействия налоговых органов стран мира, когда информация установленного формата будет передаваться не по запросу, как это делалось ранее, а в автоматическом режиме. Это чисто автоматический обмен, и в зону видимости попадут абсолютно все налогоплательщики", – сказал главный налоговик страны в интервью изданию "Коммерсант". Всю необходимую нормативную базу для такого обмена наша страна уже утвердила и в начале июня этого года присоединилась к единой системе передачи данных ОЭСР.

Таким образом, можно констатировать начало масштабного "обеления" отрасли, немалая часть которой по-прежнему находится в "серой" зоне. И если проблемы, описанные выше, станут известны налоговым органам, то общаться недобросовестным участникам рынка придется уже со следственными органами.