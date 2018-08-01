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Экономика

Россию ждет ускоренная цифровизация

Андрей Турчак. Фото: council.gov.ru
Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде в течение двух недель представит рекомендации по выработке предложений по ускоренной цифровизации российской экономики, формированию стратегий и дорожных карт регионов в этой сфере. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам первого заседания Совета, которое прошло под его председательством в среду, 1 августа, в Калининградской области.
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По его словам, одной из главных составляющих работы Совета по развитию цифровой экономики является законотворчество. "Мы говорим в первую очередь об экспертизе первого пакета законов, разработанных правительством в этой сфере", – сказал он, подчеркнув, что в настоящий момент насчитывается 16 таких документов, часть из которых может быть принята в ходе осенней сессии.

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Работа Совета будет организована по четырем основным направлениям, рассказал Турчак. Это "Обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах РФ", "Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета", "Развитие человеческого капитала цифровой экономики" и "Цифровизация государственного управления".

При этом лучшие практики в сфере развития цифровой экономики будут обобщаться в регионах, появится соответствующий рейтинг, который будет учитывать успехи и достижения субъектов Федерации в этой сфере. Вместе с тем секретарь Генсовета "ЕР" обозначил необходимость учитывать особенности регионов, внимательно подходить к вопросам технопарков и бизнес-инкубаторов.

Андрей Турчак. Фото: council.gov.ru

По словам Турчака, нужно также закреплять приоритет отечественных компаний над зарубежными, создавать условия для введения в оборот нематериальных активов организаций. Этой теме, добавил вице-спикер Совфеда, возможно, будет посвящено отдельное заседание верхней палаты парламента. Кроме того, Совет обратится к правительству с предложением разработать "цифровой минимум" обеспеченности населения высокими технологиями, которые необходимы для дистанционного получения госуслуг.

Одним из субъектов Федерации, где активно развиваются цифровые технологии, является Калининградская область. Губернатор Антон Алиханов отметил, что в регионе создаются благоприятные условия для развития IT-отрасли, благодаря чему резидентами особой экономической зоны в этом году стали уже 46 организаций, из них 13 проектов – в сфере информационных технологий.

Андрей Турчак (в центре). Фото: council.gov.ru

В свою очередь, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил уверенность, что цифровизация позволит значительно сократить нагрузку на бизнес и бюджетные учреждения. По его словам, возглавляемый им надзорный орган будет проводить меньше проверок. "Но будем видеть все", – подчеркнул он. Вместе с тем экономист добавил, что для комплексной цифровизации страны необходимо достаточное количество специалистов с соответствующим уровнем образования.

Присутствовал на заседании Совета и глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. Он отметил, что к процессу законотворчества в цифровой сфере нужно подходить аккуратно. Пол его словам, нормативно-правовые акты, регулирующие цифровую экономику, должны защищать и граждан, и бизнес.

Андрей Турчак (в центре). Фото: council.gov.ru

В заключение Турчак призвал законодательные собрания в регионах подумать над формированием собственных Советов по развитию цифровой экономики с участием независимых экспертов.

Напомним, Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде был создан в апреле 2018 года. В его состав включены члены верхней палаты парламента, представители профильных министерств и ведомств, руководители регионов, научные деятели, представители профессиональных объединений, госкомпаний, предприниматели.

Автор: Иван Поляков1 августа 2018, 19:18

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