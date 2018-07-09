Страховщики хотят забрать пенсии россиян

Пенсионные накопления россиян заинтересовали страховщиков. Они добиваются разрешения работать с этими деньгами наравне с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Министр финансов Антон Силуанов получил письмо от Всероссийского союза страховщиков. Их интересуют средства, которые образуются в системе индивидуального пенсионного капитала. Подготовкой к ее вводу в действие заняты сейчас в Минфине и Центробанке.

Как сообщается, страховщики могут составить серьезную конкуренцию НПФ – они чаще всего входят в крупные финансовые холдинги, у них налажена широкая сеть дистрибуции. Еще один аргумент, который приведен в письме: участие в пенсионных системах различных финансовых институтов – это мировая практика.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил, что система ИПК будет запущена в самое ближайшее время. И добавил, что россияне сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы, а не надеяться только на государство.

Страховщики в системе ИПК несут серьезные угрозы для всего пенсионного рынка, уверен президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, развернется жесткая борьба, в которой фондам будет сложно противостоять страховщикам с их традиционно высокими комиссиями за новых клиентов.

Публикация от Городская поликлиника №107 (@spbgp107) 8 Июл 2018 в 9:30 PDT

Граждане и сейчас могут копить на пенсию при участии страховщиков по договору добровольного пенсионного страхования. Однако спрос на эту услугу не растет: как сообщил президент компании "РГС жизнь" Евгений Гуревич, за три года оформлено лишь несколько тысяч договоров. Он уверен, что новый участник в системе ИПК заинтересует граждан, пишут "Ведомости".