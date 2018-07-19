Украина возомнила себя создателем нефтяной отрасли России

Пользователи соцсетей воодушевленно комментируют высказывание бывшего премьер-министра Украины. Юрий Ехануров заявил, что российскую нефтегазовую отрасль создали украинцы.

Мир обязан украинцам всеми чудесами света. Они построили египетские пирамиды и выкопали Черное море. Пользователи веселятся, комментируя интервью экс-премьера Украины телеканалу NewsOne.

Юрий Ехануров заявил в прямом эфире, что российскую газовую отрасль создали украинцы. Свою уверенность он объяснил тем, что в этой сфере до сих пор работают выпускники украинских высших учебных заведений.

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство", – сообщил зрителям экс-премьер. Заключение комментаторов ролика, размещенного на видеохостинге YouTube, было однозначным – "дизлайк", сообщает RT.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва готова продлить контракт по транзиту газа с Киевом. Вопрос обсудил в Берлине с представителями Украины глава российского Минэнерго Александр Новак.

По окончании переговоров Новак заявил, что встреча была конструктивной. Она прошла в деловой и спокойной обстановке.