Большинство регионов поддержали пенсионную реформу

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Минтруда России Максим Топилин рассказал, что власти 61 субъекта РФ поддержали
проект закона о повышении пенсионного возраста. Как сообщает НСН, речь идет о
положительных отзывах на документ, которые направлены в Госдуму.
При этом, по словам министра, число положительных отзывов растет каждый день. Напомним, что согласно предложению правительства, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 – для мужчин.
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