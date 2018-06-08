Новый пенсионный возраст шокировал российских женщин

В ближайшее время российское правительство определит концепцию пенсионной реформы. За основу взят вариант повышения возрастной планки до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.



Пока не исключен и более мягкий сценарий, согласно которому пенсионный возраст для женщин повысят лишь до 60 лет. По словам экспертов, решение будут принимать быстро, но перед этим вопрос обсудят и с профсоюзами, и с экспертами.

Стоит отметить, что повышение пенсионного возраста для женщин сразу на восемь лет в глазах многих граждан выглядит радикальным шагом. Однако эксперты призывают не паниковать раньше времени. Вероятно, самый жесткий вариант чиновники в процессе обсуждений смягчат и тем самым подсластят пилюлю.

Экономисты РАНХиГС убеждены: если пенсионный возраст в России не повысить, нагрузка на экономику будет расти, а реальный размер пенсий – сокращаться. Дело в том, что население страны стареет, а экономически активное население убывает. Это приведет к тому, что численность пенсионеров к середине 2030-х годов сравняется с числом работающих россиян, а затем и превысит его, передает РБК.

Вопрос о пенсионном возрасте прозвучал и на прямой линии с президентом. Владимир Путин отметил, что ждет предложений от правительства. Российский лидер подчеркнул, что одна из главных целей на ближайшие годы – существенно увеличить пенсии. Специалисты считают, что сделать это без повышения пенсионного возраста невозможно.

Ситуацию усложняет тот факт, что в ближайшие 15 лет рождаемость в России будет меньше смертности. Это связано с тем, что заводить детей в этот период станет малочисленное поколение, представители которого родились в 90-х.

Таким образом, число работоспособных граждан станет сокращаться, а число получающих пенсии – расти. Чтобы сохранить без того невысокие пенсии, государству придется увеличивать расходы бюджета. Денег на это катастрофически не хватает, учитывая множество других важных социальных задач, описанных в майских указах президента.

Напомним, что сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он был установлен в 1932 году и с тех пор не повышался.