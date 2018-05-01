"ЕР": Повышение МРОТ улучшит жизнь миллионов россиян

Джигарханян госпитализирован Новый виток в деле Родченкова Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Вторник 1 мая
Лента новостей
18:02
Рената Литвинова страдает от потери близкого
17:15
Похорошевшие с возрастом знаменитые мужчины
15:55
Охранник избил фаната Дмитрия Дюжева (видео)
15:06
"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
14:38
Престарелый Виторган увез дочь из России
14:14
Раздетую Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной
13:48
Киркоров или Батрутдинов: Бузова намекнула на скорую свадьбу
13:18
Обрел покой: Больной раком актер решился на важные перемены в жизни
12:36
"Брехуха со старческими ногами": Злопыхатели набросились на Рудковскую
12:11
Май Абрикосов сравнил "Дом-2 "с "Поле чудес" и КВН
11:48
Возраст берет свое: Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа
11:43
Володин: важно обеспечить достойные условия жизни и труда россиян
11:17
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
10:55
Ураган на Первомай: В МЧС дали москвичам совет
10:49
Раскрыт обман в получении Джигурдой наследства Браташ
10:21
Малахов показал грязные склоки Гришаевой и Ароновой на всю страну
09:56
Умерла певица Мая Кулиева
19:19
"Сегодня ночью лично": Бузова стала у Киркорова первой
19:00
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
18:47
49-летняя Буланова помолодела и изменилась до неузнаваемости
18:34
В крупном ДТП под Москвой пострадали пять человек
17:59
"Потеряла все волосы": шокирующие откровения участницы "Дома-2"
17:24
Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии
16:48
Москвича госпитализировали вертолетом после попытки пожарить шашлык
16:37
В семье Диброва произошло несчастье
16:06
50-летняя Валерия затмила изможденную Барановскую
15:30
Бывшая жена прибрала к рукам 100 миллионов наследства Задорнова
15:07
Под Москвой подростку оторвало пальцы при взрыве петарды
14:40
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
14:07
"Настоящий мужчина": сын Пугачевой довел народ до слез
13:17
Болтливая дочь выдала тайну беременности Лободы
12:48
В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова
12:41
Пять миллионов за эфир: Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
11:59
Москвич взбесился и зарезал собутыльника
11:46
Садальский прилюдно унизил трусливого Галкина
11:14
Как живет покинувший Россию онкобольной Караченцов
10:29
Наталью Селезневу срочно прооперировали
10:08
Самая красивая девочка в мире умерла при загадочных обстоятельствах
10:00
Известного певца зверски убили в собственном доме
18:29
Путин оценил любимицу Киркорова
18:02
Семенович поразила снимком в прозрачной блузке
17:29
У Белого дома исчез посаженный Макроном и Трампом дуб
17:18
"Больше, чем друг": Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы
17:01
В Югре у 15-летней девушки не раскрылся парашют
16:47
В Сети появилось откровенное фото звезды "Физрука"
16:19
Бросил детей: Первый канал залез в "грязное белье" Юрия Яковлева
15:48
Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира
15:38
Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
15:12
Ефремов повторил "пьяную выходку" в театре
14:51
В Москве женщина выжила после падения с пятого этажа
14:45
Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья
14:20
Оставленный Алибасовым сын спасался от голода воровством
13:55
Беременная Костенко рассказала о возможной потери ребенка
13:34
Врачи не отпускают больного Джигарханяна
13:10
Мистическое совпадение: Максакову на Украине преследует злой рок
12:41
Женатого Малахова застукали в объятиях с таинственной блондинкой
12:14
Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал
11:41
Округлившуюся Сати Казанову поздравляют с беременностью
11:15
Отправленная на виселицу звезда "Дома-2" шокировала народ
10:44
Мы могли умереть: Серябкина рассказала о пережитом ужасе в сломанном самолете
10:21
После потери особняка Шепелев покинул Россию
09:56
Страшные тайны: Саддам Хусейн
22:14
Зачем Украине Крымский мост
22:13
"Купаюсь в роскоши": хабалистая Волочкова возмутила народ
21:57
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
21:42
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
21:37
Грубиян Киркоров поддался на провокацию Урганта
21:10
Знаменитый ведущий раскрыл главную тайну телевидения
21:09
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
20:45
50-летняя Андерсон испытает на верность страстного Баскова
20:37
Чеснок подавляет развитие рака
20:26
Модный провал: звезды опозорились на закрытии ММКФ
20:01
Самолет с пассажирам экстренно сел под Москвой
19:39
В Подмосковье сестры-близнецы отравились неизвестным веществом
19:27
МИД влепил пощечину дерзкому Вильнюсу
19:18
Яростный Плющенко врезал обидчикам сына
18:53
Москва встала в многокилометровых пробках
18:28
Невестка Гуцериева похвасталась бриллиантами за 35 миллионов
18:02
Мать-чудовище сожгла малышей ради поездки на курорт
17:34
В центре Москвы загорелся роддом
17:12
Матерщинника Киркорова разнесли в пух и прах за грязную выходку
17:03
В рождении сына Миддлтон увидели дьявольский знак
16:47
Названа дата отключения отопления в Москве
16:43
Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло
16:26
В социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой
16:22
Хуже смерти: "Томагавкам" в России приготовили теплый прием
16:21
Цымбалюк-Романовская с бульоном из кубиков рвется к больному Джигарханяну
16:11
В Москве мужчину сбила электричка (видео)
15:31
Зажарившая двоих малышей мать публиковала нежные видео
15:15
В Москве объявили штормовое предупреждение
15:15
Аксюта обслужил счастливую Самойлову
14:54
Продам почку: на Украине процветает незаконная торговля органами
14:50
Журналистам впервые показали "китайскую" станцию Московского метро
14:43
Медведев высказался об уходе на отдых
14:36
Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой
14:24
Бирюлевская линия метро выйдет за МКАД
14:17
Федерация бокса России стала дважды лауреатом престижной премии
14:12
Российских водителей стало проще штрафовать
14:09
Главные ТВ-премьеры мая
13:58
Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пять миллионов за эфир: Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии
Садальский прилюдно унизил трусливого Галкина
"Сегодня ночью лично": Бузова стала у Киркорова первой
Экономика

"ЕР": Повышение МРОТ улучшит жизнь миллионов россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Праздник весны и труда в России повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он стал равен прожиточному минимуму. В партии "Единая Россия" отметили, что этот шаг является долгожданным и важным решением, которое позволит улучшить жизнь миллионов россиян.
прочитано 953 раза

Уравнивание МРОТ и прожиточного минимума уже с 1 мая – инициатива президента Владимира Путина. С сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда, ранее составлявший 9489 рублей (85% от величины прожиточного минимума), составляет 11163 рубля в месяц.

ПО ТЕМЕ

Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Депутаты обсудят повышение МРОТ с избирателями

Депутаты обсудят повышение МРОТ с избирателями

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Как отметила заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина, МРОТ будет ежегодно индексироваться. "Сейчас заработную плату в минимальном размере получают три миллиона человек, половина из которых работает в бюджетном секторе. Во многих бюджетных организациях оклад привязан к величине МРОТ", – отметила она. Баталина отметила, что зарплаты бюджетников в среднем вырастут в 2018 году на 14%.

Заместитель секретаря Генсовета "ЕР" обратила внимание, что с января 2018 года размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей отвязан от минимального размера оплаты труда. Отныне это фиксированная сумма. По ее словам, в противном случае существенный рост затрат мог бы привести к сокращению числа предпринимателей, уходу в тень некоторых из них.

В свою очередь, первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что рост МРОТ с 1 мая составляет 17,6%. "Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума – чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики", – сказал парламентарий. Он напомнил, что за реализацию этой меры боролись многие общественные движения, в первую очередь профсоюзы.

Андрей Исаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

К повышению уровня МРОТ страна шла почти 17 лет, отметил председатель Социальной платформы партии, руководитель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, было необходимо, чтобы для этого были созданы все экономические условия. "Чтобы поднялась система оплаты в бюджетной сфере", – подчеркнул сенатор.

Законодатель отметил, что минимальный размер оплаты труда будет повышаться при дальнейшем увеличении прожиточного минимума. Рязанский пояснил, что для этого нужно выполнить несколько условий: найти средства в экономике, решить проблемы субъектов, у которых вводятся дополнительные коэффициенты к зарплате и процентные надбавки, установленные на общероссийском уровне. Кроме того, сказал сенатор, к этому решению необходимо подготовить малый бизнес. "Однако уже сейчас ясно, что от выравнивания МРОТ и прожиточного минимума социальная и бюджетная сфера только выигрывают", - сказал глава Социальной платформы "ЕР".

Повышение уровня минимального размера оплаты труда отразится и на сотрудниках общественных организаций инвалидов. Об этом заявил координатор партийного проекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда", зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. "Хотелось бы обратить внимание на общественные организации инвалидов, которые во многом выполняют государственные функции. Им придется изыскать дополнительные ресурсы по приведению зарплаты низкооплачиваемых сотрудников в соответствии с МРОТ", – сказал законодатель.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина назвала закон о повышении МРОТ одним из знаковых нормативно-правовых актов, одобренных нижней палатой седьмого созывы. По словам парламентария, это – справедливое решение, говорящее о готовности государства к его реализации. Законодатель подчеркнула, что Россия пережила самые сложные кризисные времена, и теперь готова к такому обдуманному и взвешенному шагу, очень важному для наших граждан.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Один из существенных плюсов от реализации этой меры – декриминализация зарплат, уверена Сапрыкина. "Работодатель должен будет "на бумаге" выплатить человеку обоснованную, не менее МРОТ, заработную плату", – сказала она. Парламентарий добавила, что именно от минимального размера оплаты труда зависят социальные выплаты, к примеру, по беременности и родам, по больничному листу, а также многие другие.

Напомним, изначально уравнять МРОТ с прожиточным минимумом планировалось с 1 января 2019 года. Однако в начале 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что два этих показателями следует уравнять уже с мая этого года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет периодически индексироваться и уже не опустится ниже прожиточного минимума.

Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в окончательном чтении в феврале. Владимир Путин подписал документ 7 марта.

Автор: Иван Поляков1 мая 2018, 16:26

комментарии

Политика

МИД влепил пощечину дерзкому Вильнюсу
Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло
Медведев высказался об уходе на отдых
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа

Шоу-бизнес

Из больницы Джигарханян вернулся в квартиру к бывшей жене
"Сколько можно позориться": Волочкову разнесли за фото с голой грудью
Близкие наплевали на обезображенную побоями Самбурскую
Раздетую Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной

Проишествия

"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве

Lifestyle

Что посмотреть в праздничные выходные
"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде

Слова артиста многим не понравятся

Шоу-бизнес

Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии

Специалисты ставят эту зависимость в один ряд с наркоманией
Шоу-бизнес

"Сегодня ночью лично": Бузова стала у Киркорова первой

Поклонники поздравляют певца
Шоу-бизнес

Возраст берет свое: Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа

Артистка выложила фотографию с отдыха

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

Фоторепортажи

Путин оценил любимицу Киркорова
Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира
Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

Спорт

Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru