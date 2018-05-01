"ЕР": Повышение МРОТ улучшит жизнь миллионов россиян

В Праздник весны и труда в России повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он стал равен прожиточному минимуму. В партии "Единая Россия" отметили, что этот шаг является долгожданным и важным решением, которое позволит улучшить жизнь миллионов россиян.

Уравнивание МРОТ и прожиточного минимума уже с 1 мая – инициатива президента Владимира Путина. С сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда, ранее составлявший 9489 рублей (85% от величины прожиточного минимума), составляет 11163 рубля в месяц.

Как отметила заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина, МРОТ будет ежегодно индексироваться. "Сейчас заработную плату в минимальном размере получают три миллиона человек, половина из которых работает в бюджетном секторе. Во многих бюджетных организациях оклад привязан к величине МРОТ", – отметила она. Баталина отметила, что зарплаты бюджетников в среднем вырастут в 2018 году на 14%.

Заместитель секретаря Генсовета "ЕР" обратила внимание, что с января 2018 года размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей отвязан от минимального размера оплаты труда. Отныне это фиксированная сумма. По ее словам, в противном случае существенный рост затрат мог бы привести к сокращению числа предпринимателей, уходу в тень некоторых из них.

В свою очередь, первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что рост МРОТ с 1 мая составляет 17,6%. "Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума – чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики", – сказал парламентарий. Он напомнил, что за реализацию этой меры боролись многие общественные движения, в первую очередь профсоюзы.

К повышению уровня МРОТ страна шла почти 17 лет, отметил председатель Социальной платформы партии, руководитель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, было необходимо, чтобы для этого были созданы все экономические условия. "Чтобы поднялась система оплаты в бюджетной сфере", – подчеркнул сенатор.

Законодатель отметил, что минимальный размер оплаты труда будет повышаться при дальнейшем увеличении прожиточного минимума. Рязанский пояснил, что для этого нужно выполнить несколько условий: найти средства в экономике, решить проблемы субъектов, у которых вводятся дополнительные коэффициенты к зарплате и процентные надбавки, установленные на общероссийском уровне. Кроме того, сказал сенатор, к этому решению необходимо подготовить малый бизнес. "Однако уже сейчас ясно, что от выравнивания МРОТ и прожиточного минимума социальная и бюджетная сфера только выигрывают", - сказал глава Социальной платформы "ЕР".

Повышение уровня минимального размера оплаты труда отразится и на сотрудниках общественных организаций инвалидов. Об этом заявил координатор партийного проекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда", зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. "Хотелось бы обратить внимание на общественные организации инвалидов, которые во многом выполняют государственные функции. Им придется изыскать дополнительные ресурсы по приведению зарплаты низкооплачиваемых сотрудников в соответствии с МРОТ", – сказал законодатель.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина назвала закон о повышении МРОТ одним из знаковых нормативно-правовых актов, одобренных нижней палатой седьмого созывы. По словам парламентария, это – справедливое решение, говорящее о готовности государства к его реализации. Законодатель подчеркнула, что Россия пережила самые сложные кризисные времена, и теперь готова к такому обдуманному и взвешенному шагу, очень важному для наших граждан.

Один из существенных плюсов от реализации этой меры – декриминализация зарплат, уверена Сапрыкина. "Работодатель должен будет "на бумаге" выплатить человеку обоснованную, не менее МРОТ, заработную плату", – сказала она. Парламентарий добавила, что именно от минимального размера оплаты труда зависят социальные выплаты, к примеру, по беременности и родам, по больничному листу, а также многие другие.

Напомним, изначально уравнять МРОТ с прожиточным минимумом планировалось с 1 января 2019 года. Однако в начале 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что два этих показателями следует уравнять уже с мая этого года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет периодически индексироваться и уже не опустится ниже прожиточного минимума.

Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в окончательном чтении в феврале. Владимир Путин подписал документ 7 марта.