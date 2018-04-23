Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике

Депутаты Госдумы раскритиковали письмо Центробанка, которое регулятор направил в ответ на запрос об обстоятельствах отзыва лицензии у банка "Югра". Парламентарии заметили, что в разъяснениях нет ни слова о вкладчиках-превышенцах, которые после ликвидации банка потеряли более 16 миллиардов рублей.

Депутат Николай Брыкин, представляющий комитет по государственному строительству и законодательству, сообщил, что парламентарии направили запрос в Центробанк в связи с многочисленными обращениями, поступающими от пострадавших вкладчиков банка "Югра".

"Ответ нас не удовлетворил, потому что ни о чем ответ. Регулятор не предоставил информации о решении проблем вкладчиков-превышенцев, которых у "Югры" насчитывается 34,7 тысячи человек, потерявших после ликвидации банка всего около 16,1 миллиарда рублей", – заявил Брыкин.

Он добавил, что в Госдуме не понимают позицию Центробанка касательно ликвидации "Югры", так как банк проверялся перед лишением лицензии – никаких проблем у него не было. Депутаты уже попросили генерального прокурора проверить деятельность подконтрольного регулятору Агентства по страхованию вкладов.

Ответ Центробанка депутатам прокомментировали и в Союзе вкладчиков России. Там в нем увидели прямое искажение фактов, пишет "Московский комсомолец". "Неверные сведения, которые ЦБ представил в парламент, требуют самостоятельной оценки и адекватных мер реагирования", – говорится в обращении к спикеру Думы Вячеславу Володину от главы организации Николая Николаева.

Центробанк не сообщил Госдуме о том, что 17 июля 2017 года принял отчетность банка, признав ее достоверной. Согласно ей капитал "Югры" был достаточен, и топ-менеджмент организации смог не допустить его падения.

Как уверяют в Союзе вкладчиков, снижение капитала банка с 33,5 миллиарда рублей до отрицательной величины противоправно произведено в период с 10 до 27 июля 2017 года. Это стало результатом незаконных действий и решений временной администрации.

В конце марта – начале апреля Союз вкладчиков России направил обращения генеральному прокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и главе государства Владимиру Путину. В них утверждается, что необходимо провести проверку законности действий регулятора в отношении "Югры".





"После ликвидации "Югры" многие клиенты банка буквально утратили средства к существованию. Госдума на нашей стороне. Надеюсь, скоро за обманутых вкладчиков вступятся и другие силы", – выразил уверенность Николай Николаев.

Напомним, что временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.