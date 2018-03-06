Газовая война с Украиной больно ударит по россиянам

Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов "Газпром" начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают аналитики.

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