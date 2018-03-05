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Экономика

Заморозивший Украину Порошенко снова грозит России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Президент Украины обвинил Россию в газовом шантаже Европы. Петр Порошенко, видимо забыл, что сам довел страну до нынешнего состояния.

Продолжение: Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
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Главе государства не дает покоя очередной газовый скандал, разгоревшийся между Москвой и Киевом. В запале злобы Петр Порошенко призвал Европу еще раз подумать над проектом "Северный поток – 2".  

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"Я очень надеюсь, что страны северной Европы – Швеция, Финляндия, Дания – сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", – сказал президент на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.

Он также отметил, что угрозы российского "Газпрома" о прекращении поставок газа на Украину дают дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", сообщает "Интерфакс".

По всей видимости, Порошенко забыл, что три года назад сам хвастался тем, что Киев перестал покупать российский газ. Тогда было заявлено, что Незалежная переходит на реверсные поставки голубого топлива из Европы. По сути – Украина до сих пор пользуется российским газом, правда, платит за него втридорога.  

Между тем попытки украинского лидера вставить палки в колеса проекту "Северный поток – 2" вряд ли увенчаются успехом. Уж очень много политиков и бизнесменов в Европе его поддерживают. Среди них есть известные и влиятельные люди, например, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Настроенные на конструктивный диалог с Россией европейцы полностью солидарны с Россией. В Германии уже заявили, что от "Северного потока – 2" Берлин не откажется. На пути успешной реализации проекта сейчас стоят США и Украина. Скептически настроена и Еврокомиссия, так как считает, что газопровод усилит зависимость от России и позволит Москве вывести из эксплуатации тубу, проходящую через территорию Украины.

Напомним, что 28 февраля 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. На следующий день после этого решения, "Газпром" прекратил поставки газа на Украину.

Петр Порошенко обратился к украинцам с просьбой на несколько дней снизить температуру в помещениях. Была запущена кампания с хештегом #прикрути. 4 марта украинский лидер заявил о полном покрытии дефицита благодаря мерам экономии и резкому увеличению поставок из Польши, Словакии и Венгрии.

Автор: Александр Комаров5 марта 2018, 18:32

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