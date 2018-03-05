Газовый демарш: Порошенко приползет на коленях к Путину

Происходящее на Украине давно напоминает театр абсурда, но, похоже, властям Незалежной есть куда падать – дно еще не достигнуто. Свидетельство тому – очередной газовый кризис, который чуть не заморозил половину страны. По традиции Киев свалил всю вину на Россию, забыв напомнить своим гражданам историю вопроса.

В ноябре 2015 года гордая и независимая Украина отказалась от поставок российского газа. Громкое заявление обернулось, как обычно, пшиком – своего газа Незалежная практически не имеет, а дефицит голубого топлива покрыть, кроме как российскими углеводородами, не может. Труба-то, идущая в Европу, заполнена топливом из России.

Вот и пришлось придумывать сказку о том, что Киев будет покупать по реверсу европейский газ. По сути, это тот же российский, но по более высокой цене. Гордость же не позволяет купить подешевле – в этом случае нужно признавать, что сидишь на российской газовой игле.

Была в этой истории одна немаловажная деталь: в соответствии с соглашениями, достигнутыми между премьерами России и Украины – Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко – в 2009 году, Киев обязан каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия "бери или плати". В 2016 году Украина начала нарушать условия соглашения и прекратила закупку газа у России. "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на несколько миллиардов долларов, Киев подал встречный иск.

В итоге 28 февраля 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Представители российской компании выразили несогласие с решением суда и сообщили, что будут его опротестовывать. "Газпром" уже подал иск с требованием расторгнуть контракт с "Нафтогазом".

На следующий день после решения суда в Стокгольме "Газпром" прекратил поставки газа на Украину. При этом российская компания в полном объеме вернула "Нафтогазу" сумму оплаты мартовских поставок. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинские власти не на шутку испугались – до 7 марта в стране действует план по ограничению потребления природного газа.

Генерирующие компании переведены на мазут, а "Нафтогаз" и государственные чиновники, включая президента Петра Порошенко, обратились к украинцам с просьбой на несколько дней снизить температуру в помещениях. Была запущена кампания с хештегом #прикрути. "Чтобы разрушить сценарий "Газпрома", достаточно на несколько дней уменьшить температуру в жилищах. Присоединяясь к этой инициативе лично, призываю также все госучреждения", – обратился к своему народу Порошенко.

При этом 4 марта украинский лидер заявил о полном покрытии дефицита голубого топлива благодаря экономии и резкому увеличению поставок из Польши, Словакии и Венгрии. В этот раз Порошенко снова забыл сообщить своим гражданам, что речь, по сути, идет о российском газе, правда, купленном по ценам, в четыре раза превышающим европейские.

На фоне очередного витка газового противостояния как российская, так и украинская стороны выступили с заявлениями о том, что разногласия между "Газпромом" и "Нафтогазом" не представляют рисков для Европы.

Дальше события будут развиваться по неблагоприятному для Украины варианту, прогнозируют политологи и экономисты. Рано или поздно украинским властям придется идти на поклон к Кремлю и каким-то образом договариваться с Россией. По мнению публициста Армена Гаспаряна, все разговоры Порошенко про газ есть не что иное, как попытка оттянуть свою политическую кончину. Все происходящее говорит о слабости политической власти и агонии правящего режима на Украине, уверен эксперт.

"Все телодвижения Порошенко, начиная от звонка Путину в феврале и заканчивая его последним заявлением о стабилизации ситуации с газоснабжением, означают только одно. Президент хочет сказать России: сделайте ставку на меня или будет хуже", – отметил Гаспарян в интервью Dni.Ru.

На фоне неразрешенного кризиса в Донбассе Порошенко откровенно спекулирует на газовой теме, которая становится моделью политического диалога, считает публицист. "За заявлениями президента Украины не стоит ничего серьезного, но, к сожалению, на этом фоне гибнут люди на юго-востоке страны. Кроме того, внутри Украины наблюдается очень сложная экономическая и социальная ситуация", – констатировал Армен Гаспарян.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов напоминает: Украина вот уже несколько лет утверждает, что обходится без российского газа и что он ей не нужен. "Нынешний газовый кризис может закончиться тем, что Киев на самом деле прекратит получать голубое топливо из России. Сегодня уже сформированы альтернативные маршруты поставок газа в Европу, поэтому нам Украина, по сути, не нужна в качестве транзитера", – сказал политолог.

По его мнению, Москве все равно, что будут делать и говорить власти в Киеве. Но, тем не менее, президент Петр Порошенко несет ответственность перед своими избирателями за ситуацию, сложившуюся с российским газом, считает Мартынов.

Сейчас украинские газовые хранилища практически пусты – все топливо пришлось сжечь во время холодов, которые накрыли Украину в конце февраля – начале марта. С приходом весны властям Незалежной несказанно повезло, но март – месяц традиционно непредсказуемый, и, возможно, Петру Порошенко придется запускать новый "газовый" хештег для своих избирателей – #выключи.