Киев назвал "Газпром" истеричкой

Скандал на дебатах Послание Президента Итоги Олимпиады-2018 Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Пятница 2 марта
Лента новостей
12:46
Больные раком россияне остались без лекарств
12:39
Новый iPhone получит долгожданную функцию Android
12:39
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
12:24
В Армении выбрали нового президента
12:20
Крипторынок может впасть в депрессию
12:17
Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей
11:53
Костенко показала их с Тарасовым малыша
11:51
Посетители избили официантку за медленный сервис (видео)
11:49
Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
11:28
Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре
11:22
Источник молодости нашли в кишечнике
11:03
Почему послание Путина вызвало агрессию в США
10:57
5 незаменимых beauty-продуктов в весенней косметичке
10:49
Тяжелобольного Валерия Гаркалина увезли
10:36
Названы самые угоняемые в России авто
10:36
Под Москвой танк раздавил машину полиции
10:14
Журналисты США отчитали Госдеп за неуважение к россиянам
10:13
Главные события Москвы со 2 по 8 марта
09:58
Известная ведущая: У мужа была другая женщина, которая жила на моей кровати
09:47
Трезвая Борисова помолодела и похорошела
09:22
Подруга о любовнике-миллиардере обольстительной Цымбалюк-Романовской
09:08
Испуганный Запад состряпал резкий ответ новому оружию России
08:55
Слезы на глазах: Бузова обратилась к народу после нападения
08:54
В Петербурге загорелся склад полимеров
08:29
Путин тонко отбил дерзкую провокацию США
08:17
Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире
07:59
В Подмосковье произошел пожар
22:05
Кожевникова о скандалах на ТВ: Россиян цинично насилуют
22:00
Бизнес-гороскоп на март
21:51
Акробат сорвался из-под купола цирка на глазах у зрителей (видео)
21:45
Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
21:40
Собчак и Жириновский опять устроили потасовку
21:15
К чему снится крыса
21:00
Насте Рыбке осталось 4 года
20:46
Путин приехал на КВН
20:36
На Нагатинской набережной в Москве горит теплоход (видео)
20:20
Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
20:14
Бузова возмутила стриптизом в Доме культуры (видео)
20:11
Эксперты о законодательном обеспечении послания президента
20:11
Кусачая домохозяйка едва не покалечила ребенка
20:01
Сотни школьников эвакуировали из-за пожара
19:48
В Москве объявился редкий хищник
19:36
Жгучая брюнетка объяснила поцелуй в губы с мужем Пелагеи
19:33
Звезды похвастались пушистыми кошечками
19:33
Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад
19:30
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
19:20
Путин и новая эпоха российской истории
18:59
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
18:57
Гороскоп здоровья на март
18:49
Елизавету II пытался застрелить подросток
18:37
Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню
18:16
Дочь публично ослушалась Назарбаева
17:52
Создание супероружия курировал лично Путин
17:51
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
17:44
На телевидении произошел бисексуальный бум
17:28
Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга
17:18
Парламентарии поддержали прорывное послание Путина
17:10
Запад в ужасе после послания Путина
16:59
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
16:57
Певица Саша Савельева показала новую внешность
16:43
У принца Гарри нашли другого отца
16:23
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:18
С кем целовался муж Пелагеи
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
16:02
Путин: Сдержать Россию не удалось
15:55
Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
15:55
Летучая наградила бизнесменов в Кремле
15:52
В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
15:29
Олимпийским чемпионам не вручили обещанные автомобили
15:08
Захарова поставила на место Рабиновича
15:03
Убийца "пьяного" мальчика может досрочно выйти на свободу
14:52
Назначена дата начала третьей мировой
14:48
Вы смотрели послание президента Федеральному собранию?
14:34
Путин рассказал об испытаниях гиперзвукового "Кинжала"
14:33
Сколько домов будет построено по программе реновации за год
14:26
Смартфоны на Android следят за пользователями
14:22
Тарантино свел Питта и Ди Каприо
14:17
Жених покорил звезду "Уральских пельменей" своими ягодками
14:13
Претенденты на престол
14:11
"Любовница" Аршавина бросилась за мужиком к Сябитовой
14:10
Путин призвал развивать передовые технологии
14:08
Послание Путина побило рекорд
13:55
Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве
13:52
Путину устроили овации во время оглашения послания
13:45
Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон
13:43
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
13:42
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
13:33
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
13:19
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
13:16
Саратовскую область избавят от ветхого жилья
13:13
Путин высказался о раке
13:05
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
12:48
Садальский сообщил о смерти Васильевой
12:45
Нападение акулы на дайвера попало на видео
12:26
Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн
12:20
Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель
12:19
Новые станции московского метро порадуют яркой архитектурой
12:15
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма
Виторган напал на Жириновского после скандала с Собчак на дебатах
Экономика

Киев назвал "Газпром" истеричкой

Фото: urengoy-dobycha.gazprom.ru
Нестандартной счел реакцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Кобелев. Его удивило намерение российского концерна подать апелляцию на решение суда. 
прочитано 919 раз

"Газпром" не сможет требовать от Украины выполнения пункта контракта take or pay ("бери или плати"), с удовлетворением отметил Кобелев. По его словам, российская компания не выполнила свои обязательства по контракту, и это автоматически освобождает Киев от обязательств платить за недобор газа. По подсчетам Кобелева, стоимость этой ошибки для менеджмента "Газпрома" – "потенциально сотни миллионов долларов".

ПО ТЕМЕ

Ликующего из-за денег "Газпрома" политолога Ковтуна спустили с небес на землю

Россия отомстила Украине за газовый спор

Реакция российского газового концерна на решение Стокгольмского арбитража показалась Кобелеву нестандартной. "Я бы сказал, даже немного истеричной", – добавил глава "Нафтогаза", комментируя в эфире украинского Пятого канала заявление "Газпрома" о подготовке апелляции.

Арбитраж в Стокгольме 1 марта обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов – за "недостаточный транзит в 2009-2017 годах". В то же время требование украинской стороны о пересмотре тарифа суд не поддержал. Эксперты не исключают, что скоро начнется "большая газовая война". Первый шаг против Киева уже сделан.

"Газпром" 1 марта должен был начать поставки топлива на Украину, которая давно покупает российский газ только по реверсу из Европы. Из-за сильных морозов топлива Киеву не хватило – пришлось обращаться к Москве. Однако 1 марта поставки не начались, потому что не было заключено дополнительное соглашение. "Дорого яичко ко Христову дню", – заявили в "Газпроме".

В Незалежной пригрозили: если Москва не выплатит положенное по суду, Киев инициирует арест собственности "Газпрома". На Украине у концерна ничего нет, но она может обратиться к странам ЕС, где есть газпромовские счета, трубопроводы и хранилища. А поскольку международная конвенция обязывает признавать решение коммерческого арбитража, европейцы могут помочь Киеву, передает радио Business FM.

Автор: Андрей Евлампиев2 марта 2018, 10:48

комментарии

Политика

Путин тонко отбил дерзкую провокацию США
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
Дочь публично ослушалась Назарбаева
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов

Шоу-бизнес

Выкапывание умерших артистов: что будет в новом шоу
Костенко показала их с Тарасовым малыша
Блюменкранц из "Дома-2" нелепо покалечилась в торговом центре
Борис Смолкин об уходе молодой жены

Проишествия

Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
Нападение акулы на дайвера попало на видео

Lifestyle

Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Общество

Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире

Пользователи гадают, зачем ведущая нападает на политика
Общество

Испуганный Запад состряпал резкий ответ новому оружию России

Генералы призвали бороться с Россией из космоса
Шоу-бизнес

Трезвая Борисова помолодела и похорошела

Что случилось с самой красивой телеведущей страны
Шоу-бизнес

Известная ведущая: У мужа была другая женщина, которая жила на моей кровати

Пронзительное интервью Тутты Ларсен

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на март
Насте Рыбке осталось 4 года
Гороскоп здоровья на март
Любовный гороскоп на март

Фоторепортажи

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет
Звезды похвастались пушистыми кошечками
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка

Спорт

Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии
Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru