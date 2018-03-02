Киев назвал "Газпром" истеричкой
"Газпром" не сможет требовать от Украины выполнения пункта контракта take or pay ("бери или плати"), с удовлетворением отметил Кобелев. По его словам, российская компания не выполнила свои обязательства по контракту, и это автоматически освобождает Киев от обязательств платить за недобор газа. По подсчетам Кобелева, стоимость этой ошибки для менеджмента "Газпрома" – "потенциально сотни миллионов долларов".
Реакция российского газового концерна на решение Стокгольмского арбитража показалась Кобелеву нестандартной. "Я бы сказал, даже немного истеричной", – добавил глава "Нафтогаза", комментируя в эфире украинского Пятого канала заявление "Газпрома" о подготовке апелляции.
Арбитраж в Стокгольме 1 марта обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,5 миллиарда долларов – за "недостаточный транзит в 2009-2017 годах". В то же время требование украинской стороны о пересмотре тарифа суд не поддержал. Эксперты не исключают, что скоро начнется "большая газовая война". Первый шаг против Киева уже сделан.
"Газпром" 1 марта должен был начать поставки топлива на Украину, которая давно покупает российский газ только по реверсу из Европы. Из-за сильных морозов топлива Киеву не хватило – пришлось обращаться к Москве. Однако 1 марта поставки не начались, потому что не было заключено дополнительное соглашение. "Дорого яичко ко Христову дню", – заявили в "Газпроме".
Дефицит газа и сильные морозы: "Нафтогаз" включает жесткий режим экономии#экономика #Газпром #Нафтогаз #Россия #суд #Украина #экономия https://t.co/wnQhxtCUz3 pic.twitter.com/yfpEsoKaay— Новости Украины (@chaspikls) 2 марта 2018 г.
В Незалежной пригрозили: если Москва не выплатит положенное по суду, Киев инициирует арест собственности "Газпрома". На Украине у концерна ничего нет, но она может обратиться к странам ЕС, где есть газпромовские счета, трубопроводы и хранилища. А поскольку международная конвенция обязывает признавать решение коммерческого арбитража, европейцы могут помочь Киеву, передает радио Business FM.
Пользователи гадают, зачем ведущая нападает на политика
Генералы призвали бороться с Россией из космоса
Что случилось с самой красивой телеведущей страны
Пронзительное интервью Тутты Ларсен