Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
Бывший топ-менеджмент банка не считает, что у регулятора
были основания для вынесения решения об отзыве. Они не согласны с решением
Арбитражного апелляционного суда Москвы., который отклонил их иск о признании
неправомерным решения ЦБ. "Планируем, в ближайшее время направить
кассационную жалобу", – заявил бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев.
Он также напомнил, что в настоящее время в профессиональной банковской среде и обществе продолжаются многочисленные дискуссии о предвзятом, кулуарном и даже, возможно, в какой-то степени неправомочном характере решений ЦБ. На этом фоне, считает Шиляев, равнодушие судебных инстанций к аргументам "Югры" вызывает недоумение.
Представители банка считают, что заинтересованные лица из числа сотрудников регулятора могли искусственно занизить отчетные показатели финансовой организации. Это дало повод для отзыва лицензии у "Югры".
Также бывшие руководители банка считают, что суд необоснованно проигнорировал данные аудиторской проверки состояния дел в кредитной организации накануне ввода туда временной администрации. При этом, истцы уверены, что итоги этой инспекции доказывали жизнеспособность "Югры" и отсутствие оснований для вмешательства Центробанка в ее дела.
Не исключено, заявляет руководство "Югры", что ЦБ принял решение об отзыве лицензии, основываясь на том, что топ-менеджмент банка был против представленного 7 июля 2017 года планом по санации, считая, что он не нуждается в оздоровлении. План, напомним, был разработан временной администрацией при участии Агентства по страхованию вкладов.
Между тем, как отмечает "Интерфакс", в суде находится еще один иск, в котором – Банк России просит признать "Югру" банкротом. Его рассмотрение отложено на 19 марта. Напомним, регулятор ввел временную администрацию в лице АСВ в кредитную организацию 10 июля 2017 года, лицензию у "Югры" отозвали 28 июля того же года.
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