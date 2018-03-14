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Экономика

Названа дата повышения пенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press
В России начнут постепенно повышать пенсионный возраст. Сценарий экономического развития страны на 2018–2021 годы подготовили эксперты Внешэкономбанка.
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Старт пенсионной реформы эксперты ВЭБ назначили на 2020 год. По плану, возраст выхода россиян на пенсию будет повышаться постепенно – на полгода ежегодно.

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Десятки тысяч россиян рискуют остаться без пенсий

Ранее доклад о необходимости повышения пенсионного возраста представили специалисты РАНХиГС. Они уверены, что отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.

Недавно бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно. Он привел расчеты Международной организации труда, согласно которым размер пенсии должен составлять минимум 40% от величины прежнего заработка пенсионера. В России пенсия достигает лишь трети размера заработной платы.

Тем временем в Совете Федерации выкладки экспертов ВЭБ назвали самотворчеством. Это очередной прогноз группы экономистов, которые могли учесть план экс-министра финансов Кудрина, заявил журналистам глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По словам сенатора, экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна. Сейчас этот вопрос не обсуждается ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации. Никаких указаний на этот счет не поступало, да и президент России в своем послании такого не говорил, приводит слова Рязанского РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев14 марта 2018, 12:02

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