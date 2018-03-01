АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"

Думский комитет по безопасности запросит в Генпрокуратуре информацию о выявленных во время проверок в отношении банка "Югра" нарушениях, а также о тех проверках, которые проводились во время работы временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов. По мнению юристов, АСВ часто злоупотребляет своими полномочиями.

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