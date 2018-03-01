АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"
С соответствующим поручением выступили депутаты Владимир Сысоев, Николай Антошкин, Николай Брыкин, Александр Василенко и Андрей Андрейченко.
Кроме того, комитет по финансовому рынку запросит информацию в Центробанке о работе временной администрации, а также наличии активов, благодаря реализации которых возможно удовлетворить требования пострадавших от отзыва лицензии вкладчиков. Речь идет о "превышенцах" – тех, чья сумма вклада превышала 1,4 миллиона рублей.
Парламентарии прислушиваются к жалобам вкладчиков "Югры", тем самым защищая интересы простых граждан, прокомментировал ситуацию адвокат, председатель коллегии "Вашъ юридический поверенный" Константин Трапаидзе.
На его взгляд, Агентство по страхованию вкладов часто злоупотребляет своими полномочиями. "В том плане, что в каких-то случаях избирательно действует и не всегда в интересах вкладчиков. Многие вещи они делают скрытно", – заявил юрист.
По данному поручению, полагает адвокат, может быть проведена проверка деятельности АСВ. По его словам, если нарушения действительно выявят и они будут серьезными, Генеральная прокуратура может дать предписания на их устранение. "А может даже привлечь ответственных должностных лиц к административной и к уголовной ответственности", – заявил юрист.
А пока "превышенцы" продолжают бороться за свои права. 5 марта в Ярославле члены Союза вкладчиков намерены встретиться с представителям президента. Держатели депозитов в банках, у которых была отозвана лицензия, надеются, что к их ситуации отнесутся с пониманием.
Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля прошлого года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей.
Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону финансового регулятора. Отстраненное руководство кредитной организации до сих пор оспаривает действия регулятор в суде.
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