Госдума сократила расходы на командировочные
По ее словам, за 2017 год было организовано 412 командировок. В целом в прошлом году на зарубежные рабочие поездки парламентариев было выделено 130 миллионов рублей, потрачено по итогам года оказалось 65% этих средств – 84 миллиона рублей. При этом план по командировкам был выполнен на 150%, подчеркнула Савастьянова.
"Это вызвано большой работой, которую мы проводили в наших профильных комитетах – комитет Госдумы по СНГ и комитет госдумы по международным делам", – пояснила председатель думского комитета по контролю и регламенту.
Она отметила, что многие командировки удалось организовать заранее, что позволило сократить расходы на билеты и размер командировочных. "Обоим комитетам удалось все организовать таким образом, что расходы несла принимающая сторона", – добавила парламентарий.
Всего в прошлом году в рабочие командировки за границу выезжали 174 депутата. Среди них 74% членов фракции "Справедливая Россия", 48% либерал-демократов, 45% членов коммунистической фракции и 35% единороссов.
Говоря о посещении пленарных заседаний, Савастьянова отметила, что по итогам прошедшего года в среднем на заседаниях отсутствовали 17 человек. Максимальное количество отсутствующих было 35 человек.
Также на Совете были внесены коррективы в график работы нижней палаты. В частности, законодатели решили не проводить правительственные часы, запланированные до 11 апреля. Это мероприятия с участием зампреда правительства, первого зампреда правительства и двух министров. Вместо этого депутаты сосредоточатся на подготовке к отчету кабинета министров, который состоится 11 апреля.
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