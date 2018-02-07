Безработица и взлет цен: россиян ждет повторение кризиса 2008-го

Ускорение инфляции и резкий рост цен ожидают россиян в скором будущем. Эксперты предсказывают повторение кризиса 2008 года. Специалисты встревожились из-за обвального падения фондовых индексов на мировых биржах.

Коррекция рынков назревала давно, они росли слишком долго. Однако нынешнее падение может быть вовсе не коррекцией, а началом полномасштабного кризиса, подобного тому, который случился в 2008 году, опасаются эксперты. России это грозит резким падением рубля и фондового рынка, значительным ростом инфляции и безработицы.

На американском рынке индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones упал ниже отметки в 25 тысяч пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня – на 1175 пунктов. Это рекордное дневное падение за всю историю его существования.

За американскими биржами потянулись и японские. 6 февраля индекс Nikkei 225 закрылся в минусе на 4,73%. С понижением закрылись и другие площадки Азиатско-Тихоокеанского региона – в частности, гонконгский Hang Seng опустился на 5,1%. Не лучше обстоят дела и в Европе: британский и немецкий индексы открылись падением более чем на 3%. Это стало худшим показателем с июня 2016 года, когда Великобритания проголосовала за брекзит.

"Основные страхи связаны с тем, что мы вновь вернемся в 70-е годы, когда экономического роста практически не было, а инфляция между тем росла", – заявил в интервью URA.RU независимый аналитик Дмитрий Адамидов. С его точки зрения, рынок достиг своей точки кипения, поэтому произошедший обвал выглядит закономерно.

Причины, по которым начался обвал фондовых рынков в США, пояснил изданию аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Он считает, что ситуацию можно охарактеризовать как легкую рыночную панику. Она возникла в первую очередь из-за сильно перегретого американского рынка акций. Усугубил ситуацию и негативный новостной поток: смена главы ФРС, жесткая риторика Дональда Трампа относительно внешней торговли с КНР и Евросоюзом, а также ужесточение параметров стресс-тестов для американских банков.