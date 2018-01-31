Госдума продлит амнистию капиталов

Госдума оперативно примет пакет законопроектов об очередном этапе амнистии капиталов. Как сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков, депутаты рассмотрят документы 7 и 9 февраля для того, чтобы законы могли вступить в силу до 1 марта.

"Мы сегодня специально собрались на это заседание Совета Думы для того, чтобы рассмотреть и отправить в рассылку три законопроекта, касающихся продления амнистии капиталов. На встрече депутатов с президентом обсуждался этот вопрос, и инициатива российского бизнеса – о том, чтобы продлить на 2018 год порядок, который был установлен законопроектами по амнистии капитала", – сказал он.

Внесенными в Госдуму законопроектами предполагается установить второй этап добровольного декларирования амнистии капиталов в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Также в документах продлевается предельный срок ликвидации контролируемых иностранных компаний до 1 марта 2019 года.

По законопроектам, тем, кто представит декларации во время второго этапа декларирования, дадут возможность указать в документе не только счета в иностранных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, но и те, что были закрыты на дату предоставления декларации, сообщает РИА Новости.

Фотографии: Депутаты рассказывают журналистам, как пройдет новая амнистия капитала pic.twitter.com/Uu8mvBBZL4 — Государственная Дума (@dumagovru) 31 января 2018 г.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году амнистии капитала. Она уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, тем самым избежав налоговых претензий и уголовного преследования.

Правда, тогда результаты амнистии капитала оказались не слишком впечатляющими – налогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций. Сейчас Минфин рассчитывает, что объявленная президентом новая амнистия будет более успешной.