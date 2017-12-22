Киев нагло залез в карманы россиян

Компания "Нафтогаз Украины" отчиталась о победе в суде против "Газпрома". Украинская корпорация оценила положительный эффект в 75 миллиардов долларов.

Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону компании из Киева. "Нафтогаз" добился уменьшения обязательных закупок природных ресурсов у российской компании в десять раз. Кроме того, "Нафтогаз" выиграл 1,8 миллиарда долларов по предыдущим закупкам, произведенным в 2014-2015 годах.

По информации, размещенной в официальном Twitter-аккаунте украинской компании, Стокгольмский суд решил снизить цену на тысячу кубометров газа на 113 долларов. Кроме того, арбитраж отказал "Газпрому" в требовании к "Нафтогазу" заплатить 56 миллиардов долларов, которые киевская компания должна была вернуть россиянам по правилу "бери или плати".

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Суд повністю відхилив вимоги Газпрому за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд дол. за 2009-2017 pic.twitter.com/XfiNrC44sy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 22 декабря 2017 г.

Помимо этого, суд Стокгольма снизил объемы поставок газа, которые в обязательном порядке должна покупать украинская корпорация. Если раньше они составляли 52 миллиарда кубических метров, то теперь – всего пять миллиардов.

"Компания оценила общий положительный эффект от такого решения суда в более чем 75 миллиардов долларов. "Нафтогаз" требует до 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 года", - сообщили представители украинской компании.

При этом "Газпром" утверждает, что ликование киевских партнеров преждевременно – "несмотря на звучавшие ранее заявления "Нафтогаза Украины", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа", приводит РБК слова представителя компании.

В сообщении "Газпрома" отмечается, что арбитраж в окончательном решении обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере двух миллиардов долларов, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря текущего года). Также "Нафтогаз" обязали ежегодно отбирать и оплачивать пять миллиардов кубических метров газа.