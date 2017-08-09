Россия придумала неожиданный способ обойти санкции

Россия рассматривает криптовалюты как возможность обойти западные санкции. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Марк Джонсон.

Он заявил, что криптовалюты все чаще используются не только в России, но и западных странах, прежде всего США. Дело в том, что они могут обеспечить анонимность при проведении финансовых операций, цитирует Джонсона американское издание The Daily Beast.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, Москва интересуется электронной валютой именно из-за западных санкций. Джонсон отметил, что еще недавно в России обсуждалось возможность введения наказания за использование биткоина, но затем отношение к нему изменилось на более положительное. "Я внезапно обнаружил, что они начали говорить, что не только не будут ставить (криптовалюту. – Прим.Ред.) вне закона, но и заинтересованы в создании собственной криптовалюты", – заявил бывший сотрудник американской разведки.

Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин встречался с одним из создателей электронной валюты на полях Петербургского международного экономического форума. "Так что, по крайней мере для меня, это был сигнал, что они полностью изменили свой подход и собираются заняться криптовалютой", – подчеркнул он.





Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп одобрил закон об ужесточении антироссийских санкций. В документе содержатся положения, которая ограничивают конституционные полномочия главы Белого дома. Так, американский лидер отныне не может снимать наложенные на Россию экономические ограничения без разрешения парламента США – Конгресса.

Кроме того, нормативно-правовой акт содержит ряд экономических мер. Помимо прочего, документ предусматривает ограничение инвестиций в газопроводы, а также участие компаний США в совместных энергетических проектах с Россией. Более того, закон прямо прописывает необходимость противодействия реализации проекта газопровода из России в Германию "Северный поток – 2".

