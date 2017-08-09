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Экономика

Россия придумала неожиданный способ обойти санкции

Фото: GLOBAL LOOK press
Россия рассматривает криптовалюты как возможность обойти западные санкции. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Марк Джонсон.
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Он заявил, что криптовалюты все чаще используются не только в России, но и западных странах, прежде всего США. Дело в том, что они могут обеспечить анонимность при проведении финансовых операций, цитирует Джонсона американское издание The Daily Beast. 

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По словам экс-сотрудника ЦРУ, Москва интересуется электронной валютой именно из-за западных санкций. Джонсон отметил, что еще недавно в России обсуждалось возможность введения наказания за использование биткоина, но затем отношение к нему изменилось на более положительное. "Я внезапно обнаружил, что они начали говорить, что не только не будут ставить (криптовалюту. – Прим.Ред.) вне закона, но и заинтересованы в создании собственной криптовалюты", – заявил бывший сотрудник американской разведки.

Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин встречался с одним из создателей электронной валюты на полях Петербургского международного экономического форума. "Так что, по крайней мере для меня, это был сигнал, что они полностью изменили свой подход и собираются заняться криптовалютой", – подчеркнул он.

Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп одобрил закон об ужесточении антироссийских санкций. В документе содержатся положения, которая ограничивают конституционные полномочия главы Белого дома. Так, американский лидер отныне не может снимать наложенные на Россию экономические ограничения без разрешения парламента США – Конгресса.

Кроме того, нормативно-правовой акт содержит ряд экономических мер. Помимо прочего, документ предусматривает ограничение инвестиций в газопроводы, а также участие компаний США в совместных энергетических проектах с Россией. Более того, закон прямо прописывает необходимость противодействия реализации проекта газопровода из России в Германию "Северный поток – 2".

Автор: Иван Поляков9 августа 2017, 19:03

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