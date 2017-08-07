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Экономика

Россия ударит по самому чувствительному месту США

Фото: wikipedia.org
Россия активизирует деятельность, направленную на сокращение зависимости от доллара и американских платежных систем. На такие меры Москвы идет из-за продолжения Вашингтоном санкционной политики, сообщил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
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"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением… зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты", – цитирует дипломата РИА Новости. Он подчеркнул, что в нынешних условиях это является насущной необходимостью.

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Вместе с тем Рябков выразил надежду, что жесткой конфронтации между двумя странами удастся избежать. Дипломат рассчитывает, что Москва и Вашингтон будут работать над нормализацией двухсторонних отношений или попытаются "как-то минимизировать ущерб от произошедшего".

Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении антироссийских санкций. В документе содержатся положения, которые ограничивают полномочия главы Белого дома. Теперь ему запрещается снимать экономические ограничения с Москвы без согласия американского парламента – конгресса.

Нормативно-правовой акт содержит ряд непосредственно экономических мер. Он накладывает ограничения на участие компаний из США в совместных энергетических проектах с Россией. Кроме того, в документе прописана необходимость противодействия строительству российского газопровода "Северный поток – 2" в Германию.

Москва в ответ объявила о необходимости сократить численность персонала американских дипломатических ведомств в России на 755 человек. Из пользования посольства США была изъята дача в Серебряном Бору на западе столицы и комплекс складских помещений на юге города.


Стоит отметить, что Россия начала работу по снижению зависимости от иностранных валют и американской финансовой системы несколько лет назад. Одним из результатов явилось создание национальной платежной системы (НПС) "Мир", которая стала функционировать в декабре 2015 года.

За полтора года работы к "Миру" присоединились более 380 банков. Среди них Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, "Уралсиб" и другие. До конца 2017 года планируется выпустить несколько десятков миллионов карт НПС.

Автор: Иван Поляков7 августа 2017, 15:35

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