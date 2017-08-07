Россия выигрывает санкционную войну со счетом 2:1

Европейские аналитики с грустью подводят трехлетние итоги российских контрсанкций. Результаты неутешительны: страны ЕС за это время потеряли сотни тысяч рабочих мест и десятки миллиардов евро. Вместе с коллегами из России специалисты приходят к выводу: в этой игре Москва пока ведет в счете – 2:1.

Указ президента России Владимира Путина "О применении отдельных специальных экономических мер" вступил в силу 7 августа 2014 года. Продуктовое эмбарго распространялось вначале на ЕС, США, Австралию, Норвегию и Канаду. Это был ответ на введенные этими странами антироссийские санкции. Через год список пополнился Албанией, Черногорией, Исландией, Лихтенштейном и Украиной – эти государства к тому времени решили присоединиться к ограничительным мерам в отношении России.

Ответные меры Москвы касались, в основном, западных сельхозпроизводителей. Были запрещены к ввозу на территорию России попали сыры, мясо и колбасы, молочные продукты, рыба, моллюски и ракообразные, овощи, фрукты, орехи. С августа 2015 года санкционные продукты, которые нелегально пытаются провезти в Россию, уничтожаются. По данным Россельхознадзора, за все время "санкционной войны" утилизировано почти 17 тысяч тонн продукции, которая попала под эмбарго. Указ о продовольственном эмбарго против Запада ежегодно продлевается.

Контрсанкции Москвы ударили по европейскому бизнесу, который был ориентирован на Россию. Именно на российский рынок отправляли из Европы большую часть своей продукции производители польских яблок, испанского хамона, норвежской сёмги, французских, финских и литовских сыров, фруктов из южноевропейских стран.

Поначалу в Брюсселе бодрились – однако новых, соразмерных потерянным, рынков предприниматели так и не нашли. Закупочные цены внутри ЕС упали. Уже в 2015 году это привело к массовым протестам фермеров по всей Европе. "Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11—12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев", - рассказал РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.

Инициатором санкций в отношении России выступал Вашингтон. Брюссель же послушно включился в эту, как выяснилось, довольно опасную для него игру. Как подсчитал французский исследовательский центр в сфере международной экономики (CEPII), 76,7% всех потерь от антироссийских санкций и контрсанкций Москвы понесли страны Европы. Одна только Франция, по самым скромным подсчетам, недосчиталась более 8 миллиардов евро. Европа в целом только за первый год ответных шагов России (2014-2015) потеряла 60 миллиардов – из которых 6 миллиардов евро приходятся на Германию. Страны ЕС лишились 400 тысяч рабочих мест, снизился ВВП всех входящих в Евросоюз государств.

"Запад получил убытки в результате взаимных санкций, и прежде всего в такой для них чувствительной сфере, как сельское хозяйство, где у них перепроизводство. Многие фермеры жили на импорте в Россию, и ответные санкции Москвы подвигают европейцев к тому, чтобы как-то урегулировать наши экономические взаимоотношения", – приводит RT комментарий заведующего кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абела Аганбегяна.

Что же касается России, то ответное эмбарго имело для нее не только политический эффект (в частности, это рост популярности в Европе политических сил, выступающих за отмену санкций). Контрсанкции способствовали развитию импортозамещения, что оказало благотворное влияние на российскую экономику. Освободившуюся нишу на рынке заняли отечественные производители. А некоторые европейские компании стали переносить свое производство в Россию: в их числе шведские, немецкие и финские фирмы.

Эксперты уверены, что уже через несколько лет Россия выйдет на полное самообеспечение. Российские производители удержат рынок даже в случае отмены санкций. Страна начнет производить больше, чем импортирует, и сможет диктовать свои условия на рынке.

Пока же, по подсчетам аналитиков ООН, совокупные потери стран, которые ввели против России санкции, составили 100 миллиардов долларов. В то время как самой России был нанесён ущерб в 50 миллиардов. С этой точки зрения, Москва в этой борьбе пока выигрывает с двукратным перевесом.