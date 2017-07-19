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Кто дает деньги на "Дом-2"

Фото: instagram.com/dom2_tnt
Журналисты разузнали, как зарабатывают деньги на телешоу "Дом-2". По оценкам экспертов, в проекте крутятся миллиарды рублей.

Продолжение: Страшная жизнь на "Доме-2"
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В течение длительного времени за работу телепроекта отвечали структуры парламентария-единоросса Валерия Комиссарова. Но однажды все шоу в одну ночь перебралось на другую территорию и сменило руководство: строить теледом принялся Александр Карманов. Если верить Росреестру, Валерию Комиссарову до сих пор принадлежат два гектара в Истринском районе Подмосковья, где до весны 2014 года проходили съемки телешоу. Больше с "Домом-2" его ничего не связывает, сообщает РБК.

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Идея и концепция телепроекта была взята у британцев. Шоу Under Construction компании Zeal Entertainment – и есть предтеча российского "Дома-2". Поначалу в российской франшизе снимались семейные пары: они под обстрелом видеокамер строили коттедж, а британцы в это время получали лицензионные отчисления. Победители шоу образца 2003 года Рената и Алексей Пичкалевы выбрали деньги: за победу в программе они получили восемь миллионов рублей.

Год спустя, в 2004-м, идея проекта изменилась. В шоу позвали одиночек: сформировавшиеся к моменту эфиров устойчивые пары не давали эмоций и скандальной картинки. Из-за коренного изменения концепции отпала необходимость и платить лицензионные отчисления Zeal Entertainment: близкие к телешоу источники, правда, говорят о немалых отступных. Учредителем программы в титрах стала значиться компания Комиссарова "Дом работников телевидения и радио". К слову, эта структура по сей день в реестре СМИ Роскомнадзора числится учредителем телепроекта.

Комиссаров достойно жил за счет телешоу. И если расходы на производство в начале 2010-х составляли примерно два миллиона долларов в месяц, доходная часть была как минимум не меньше, говорят близкие к ТНТ источники. Но приносящее постоянный стабильный доход счастье длилось недолго.

"Когда весной 2014 года Комиссаров приехал на ТНТ переподписывать контракт, ему сообщили, что "Дом-2" теперь будет делать другая компания", – рассказывает бывший участник шоу Рустам Солнцев. По его словам, в ночь с 22 на 23 апреля 2014 года к площадке телестройки в Истринском районе подъехали несколько автобусов, куда и загрузились в спешке все участники шоу вместе с вещами. Вся группа отправилась в Сосенское. "Переезд был спецоперацией, мы удирали со своими баулами втайне от Комиссарова", – вспоминает Солнцев. 

С 2014 года "Дом-2" курирует Александр Карманов, до того практически не имевший отношения к медиа. Со сменой продюсера у телепроекта появилась дополнительная съемочная площадка на Сейшелах: Карманов импортировал морепродукты с островов. "В 2015 году бизнесмен занял шестое место в рейтинге Forbes "Короли госзаказа" с 51,3 миллиарда рублей. Он также занимается фармацевтическим и девелоперским бизнесом", – указывает РБК. Соответственно, продюсированием телешоу занялась одна из принадлежащих Карманову компаний, "Солярис Промо Продакшн" (СПП), созданная в конце 2013 года, – поговаривают, что как раз под "Дом-2".

Если для продюсеров телестройка – уже сам по себе бизнес, участники шоу вынуждены бороться за своем место под солнцем самостоятельно. Воспользоваться внезапной популярностью мало кому удалось. Те проекты, которые принадлежат каждому из участников передачи, даже если их все сложить, окажутся не дороже, чем оборот "вселенной" "Дома-2".

Сгущенка, тушенка, арахис, мороженое, фасоль, огурцы, кабачковая икра – эти продукты с логотипом "Дома-2" постоянно мелькают в кадре. Независимые аналитики подсчитали: объем рекламных размещений в телепроекте в 2016 году составил не менее 260 миллионов рублей в месяц – в среднем. За пять месяцев 2017 года эта цифра увеличилась на 60%. Продажами рекламы в эфирах "Дома-2" с начала года занимается Национальный рекламный альянс. Общий оборот средств на сегодняшний день – от 5,7 миллиарда рублей в год. А следовательно, "никто не убьет курицу, несущую золотые яйца", говорят бывшие и нынешние участники телешоу. 

Автор: Алексей Минин19 июля 2017, 14:06
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