Фантазер Порошенко озвучил новую нелепицу о России

Президент Украины Петр Порошенко сделал очередной выпад в адрес России. На этот раз он заявил, что поставки газа являются "частью гибридной войны", которую Москва, по его мнению, ведет против Киева.

Выступая на Трипольской ТЭС глава государства заявил, что Россия якобы желала "поставить Украину на колени путем перекрытия газового вентеля". "Переговоры начинались где-то в середине декабря и проваливались, 1 января газ перекрывался для Украины и Европы, чтобы разрушить позицию надежного транзитера", – заявил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что Киев и дальше планирует сокращать использование российского ядерного топлива для украинских атомных электростанций (АЭС), заодно наращивая поставки из США. "Сколько процентов мы получали ядерного топлива три года тому, когда я был избран президентом? 100 процентов. Сколько получали в 2016? Уже 55 процентов. Сколько я поставил задачу, господин министр, получать уже в 2017 году? Будет 45 процентов. А остальное будем получать у других наших партнеров, включая американский Westinghouse", – выразил уверенность Порошенко.

Напомним, в середине мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение о принудительном взыскании с компании в пользу Киева гигантского штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

А сколько лет независимая Украина покупала российский газ по цене вдвое меньшей чем та же Германия? И почему молчит Стокгольмский арбитраж? — Aleksandr Nagovitsyn (@ANagovitsyn) 4 июня 2017 г.

Российский холдинг должен был выплатить штраф, назначенный ему еще в августе 2016 года, до 12 апреля 2017 года, но не сделал этого и, как заявляли в компании, делать не собирается. Суть претензий Киева заключается в следующем: "Газпром" нарушает ключевое условие контракта от 2009 года, по которому транзит должен превышать 100 миллиардов кубометров газа в год.

Компания же транспортирует через Украину меньше, так как остальное топливо идет в Европу по трубопроводу "Северный поток". В "Газпроме" не раз говорили об абсурдности претензий Украины и заявляли, что не ведут на ее территории коммерческую деятельность.

В рамках дела Киев намерен взыскать с российской компании около 400 миллиардов рублей. "Газпром" уже получил от Министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на сумму 394,6 миллиарда и наложении ареста на принадлежащие российской компании акции "Газтранзита" в рамках антимонопольного дела.

