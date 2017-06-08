Фантазер Порошенко озвучил новую нелепицу о России
Выступая на Трипольской ТЭС глава государства заявил, что Россия якобы желала "поставить Украину на колени путем перекрытия газового вентеля". "Переговоры начинались где-то в середине декабря и проваливались, 1 января газ перекрывался для Украины и Европы, чтобы разрушить позицию надежного транзитера", – заявил Порошенко.
Кроме того, он отметил, что Киев и дальше планирует сокращать использование российского ядерного топлива для украинских атомных электростанций (АЭС), заодно наращивая поставки из США. "Сколько процентов мы получали ядерного топлива три года тому, когда я был избран президентом? 100 процентов. Сколько получали в 2016? Уже 55 процентов. Сколько я поставил задачу, господин министр, получать уже в 2017 году? Будет 45 процентов. А остальное будем получать у других наших партнеров, включая американский Westinghouse", – выразил уверенность Порошенко.
Напомним, в середине мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение о принудительном взыскании с компании в пользу Киева гигантского штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
А сколько лет независимая Украина покупала российский газ по цене вдвое меньшей чем та же Германия? И почему молчит Стокгольмский арбитраж?— Aleksandr Nagovitsyn (@ANagovitsyn) 4 июня 2017 г.
Российский холдинг должен был выплатить штраф, назначенный ему еще в августе 2016 года, до 12 апреля 2017 года, но не сделал этого и, как заявляли в компании, делать не собирается. Суть претензий Киева заключается в следующем: "Газпром" нарушает ключевое условие контракта от 2009 года, по которому транзит должен превышать 100 миллиардов кубометров газа в год.
Компания же транспортирует через Украину меньше, так как остальное топливо идет в Европу по трубопроводу "Северный поток". В "Газпроме" не раз говорили об абсурдности претензий Украины и заявляли, что не ведут на ее территории коммерческую деятельность.
В рамках дела Киев намерен взыскать с российской компании около 400 миллиардов рублей. "Газпром" уже получил от Министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на сумму 394,6 миллиарда и наложении ареста на принадлежащие российской компании акции "Газтранзита" в рамках антимонопольного дела.
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