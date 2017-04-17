"Ингеоком" предложил минимальную цену строительства новых участков московского метро

Объединение "Ингеоком" сделало лучшее ценовое предложение в конкурсе на строительство двух участков Третьего пересадочного контура Московского метрополитена – 62,1 миллиарда рублей, что предполагает снижение на 11% от заявленной в 69,7 миллиарда рублей суммы, сообщил Dni.Ru источник, знакомый с ситуацией.

В "Ингеоком" подтвердили, что компания участвует в указанном конкурсе. На сегодняшний день "Ингеоком" обладает необходимыми опытом, материально-техническим и кадровым потенциалом для выполнения заявленных на конкурсе работ: в распоряжении компании находятся четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса диаметром более шести метров; заключен договор аренды с компанией-производителем Herrenknecht AG на два тоннелепроходческих механизированных комплекса диаметром более 10 метров; есть вся необходимым производственная база для изготовления сборной железобетонной обделки для строительства тоннелей.



Тендер на строительство двух участков второго кольца Московского метрополитена в конце марта объявило подконтрольное городским властям АО "Мосинжпроект". Согласно условиям конкурсной документации, подрядчик должен построить участок длиной 15,1 километра, на котором будут находиться пять станций – "Народного ополчения", "Нижние Мневники", "Терехово", "Можайская" и "Давыдково". Работы должны завершиться в мае 2022 года. Рассмотрение заявок намечено на 20 апреля, а подведение итогов конкурса на 25 апреля.

Помимо АО "Ингеоком", участие в конкурсе также принимают ООО "УС-620" и ООО "МИП Строй-1", предложившие 68 миллиарда рублей и 67,7 миллиарда рублей соответственно – вышеуказанные суммы предполагают снижение от стартовой цены на 3% и на 2,5%.

В феврале 2017 года "Ингеоком", ранее построивший стадион "Фишт" в Сочи, уже сдал участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Деловой центр" до станции "Парк Победы". На данный момент компания выступает подрядчиком первого участка Третьего пересадочного контура от станции "Деловой центр" до "Нижней Масловки".

В состав линии входят шесть станций: "Нижняя Масловка", "Петровский парк", "ЦСКА" ("Ходынское поле"), "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Общая протяженность участка составляет 12,76 километра. Планируется, что участок Третьего пересадочного контура от "Делового центра" до "Петровского парка" будет сдан в эксплуатацию уже в сентябре 2017 года.

Еще один тендер на строительство трех станций юго-западного участка второго кольца московского метро выиграла китайская компания CRCC. Ей предстоит построить станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и перегоны между ними со всей необходимой инфраструктурой. Сроки выполнения работ согласно договору: январь 2017-го — декабрь 2019-го, сообщали ранее в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Всего в состав двух участков второй кольцевой входят девять станций. Западный: "Хорошевская", "Улица Народного Ополчения", "Мневники", "Терехово", "Можайская". Юго-западный участок: "Давыдково", "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".