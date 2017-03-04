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Экономика

Москва подняла цены на газ для погрязшего в долгах Минска

Фото: dni.ru
С начала 2017 года Россия подняла цены на поставляемый в Белоруссию газ. Теперь Минск платит 141,1 доллара за тысячу кубометров. В прошлом году эта цифра была 6,81% ниже.
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Повышение цены "голубого топлива" пояснил заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев. Он направил соответствующее письмо министру энергетики России Александру Новаку.

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В послании, которое датировано 25 января, Голубев рассказал, что газовая корпорация определяет стоимость топлива по формуле, в которой учитываются цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе, затраты на транспортировку и хранение газа, курс доллара к рублю, а также поправочный коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен в США. При этом новая цена для Минска остается ниже среднеевропейской, передает РБК.

Также в письме "Газпром" попросил главу российского Минэнерго содействовать погашению Белоруссией долга за газ. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что долг белорусских компаний за поставленный Россией газ почти достиг 600 миллионов долларов.


Газовый спор между Россией и Белоруссией длится с 2016 года. Минск считает стоимость поставляемого "Газпромом" "голубого топлива" несправедливой. Беларусь настаивала на стоимости в 73 доллара за тысячу кубометров.

При этом Минск в одностороннем порядке стал платить за российский газ по меньшей цене. Москва, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в Россию.

Автор: Алёна Нестерова4 марта 2017, 17:33

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