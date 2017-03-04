Украина винит Россию в блокаде Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву.

"То, что происходит с блокадой – это в интересах России. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства", – заявил Гройсман в эфире телеканала "Интер".

Главы правительства подсчитал, что потери горно-металлургического комплекса Украины от блокады составят 3,5 миллиарда долларов. "Это валютные поступления, что негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нести убытки", – цитирует УНН Гройсмана.

По словам премьера, сложившаяся ситуация приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест. "Может наступить тот момент, когда нам нужно будет действовать более решительно. Здесь нет никаких сомнений. Но я подчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Эта блокада против Украины ", – считает глава правительства.





Напомним, блокаду железнодорожного сообщения на линии разграничения в Донбассе организовали ветераны-радикалы, некоторые украинские политики и депутаты Верховной рады. Это привело к острому дефициту угля для металлургической промышленности и энергетики Украины. Из-за блокады Киев ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе страны.

В ответ на изоляцию контролируемых ополчением территорий, а также на фактическое бездействие Киева, власти ДНР и ЛНР решили национализировать украинские предприятия. Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву.