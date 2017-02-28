В "Газпроме" назвали цены на газ в Евросоюз в 2017 году

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что экспортная цена на газ в Евросоюз в текущем году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров. Годом ранее "Газпром" поставлял голубое топливо в Евросоюз по 167 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости.

В 2016 году корпорация увеличила объем поставок газа в дальнее зарубежье на 12,5% – более чем до 179,3 миллиарда кубометров. Это исторический максимум.