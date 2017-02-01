Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов

Президент РЖД Олег Белозеров рассказал об увеличении стоимости билетов в 2017 году. По его словам, цена вырастет на 3,9%.

Белозеров отметил, что рост стоимости билетов ниже прогнозируемой инфляции, передает РИА ФАН. Удорожание коснется только тех, кто желает отправиться в путешествие поездом дальнего следования.