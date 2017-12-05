Украина сжигает последние мосты с Россией

Украина намерена прекратить любое транспортное сообщение с Россией. В Киеве уверены, что украинцам на российскую территорию ездить незачем.

Железнодорожное и автобусное сообщение с Россией не нужно. Украинцам, которые по каким-либо причинам оказались на территории соседней страны, предлагается вернуться в родные края.

"Я исхожу из того, что нам незачем ездить в Россию. На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву. И я надеюсь, что "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику", – заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он напомнил, что после запрета на полеты ничего страшного не произошло, "небо на голову не упало".

Запреты на полеты российских авиакомпаний и транзит грузов двойного назначения Украина ввела в октябре 2015 года. Москва в ответ запретила деятельность украинских авиакомпаний в российских городах. Зеркальные меры она пообещала и в ответ на последние инициативы Киева.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Кроме того, иностранцы обязаны предварительно информировать власти о намерении посетить страну, а Россия внесена в перечень "государств миграционного риска". В Верховной раде призвали ввести визовый режим, но в итоге решили, что это негативно отразится на украинских гражданах.

Тем временем Омелян, выступая со своими заявлениями, признает, что в России живут члены семей украинцев. "Но опять же – пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего", – сказал украинский министр в интервью РИА Новости.