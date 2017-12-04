Украина снимает последние штаны ради МВФ

Коррупционный скандал с Улюкаевым Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Понедельник 4 декабря
Лента новостей
17:37
"Единая Россия" отвечает на все вопросы избирателей
17:31
Парламенты России и Узбекистана укрепляют отношения двух стран
17:28
Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео
17:07
Колдун осчастливил геев в сауне
17:02
Что смотреть по телевизору в декабре
17:00
Почему НАТО не борется с наркотрафиком в Афганистане
16:38
"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами
16:29
Участника Олимпиады застрелили после ссоры в баре
15:57
Скандалист Ляшко удивил выходкой в ресторане (видео)
15:48
Саакашвили и нелицензионный Майдан
15:45
Биткоин потеснит печатные станки правительств
15:40
Серебренникова оставили под арестом
15:37
Улюкаеву готовят смертный приговор
15:31
В Колонном зале Дома союзов пройдет историческая новогодняя елка
15:25
Володин призвал парламенты мира вместе бороться с наркотиками
15:08
Володин пристыдил американских парламентариев
15:03
Под Москвой пьяный мужчина угрожал ножом врачу скорой
14:51
У Элтона Джона умерла мать
14:48
Угонщик Ferrari потерпел крах на заправке (видео)
14:44
Россия и Иран усилят борьбу с афганским наркотрафиком
14:34
Алсу прервала вынужденное молчание
14:19
Найдено неожиданное средство от астмы
14:14
Назван величайший рождественский фильм в истории
14:12
Перед смертью Марьянова пичкали опасными препаратами
14:04
Украинский генерал сделал сенсационное признание о Крыме
14:00
На шахте в Кемеровской области произошел пожар
13:53
Физики повернули время вспять
13:35
Крымчанка получила миллион рублей за красоту
13:28
Трамп оказался под колпаком у Мюллера
13:25
Умер топ-менеджер "Газпрома"
13:20
Парламентарии мира объединяют усилия для борьбы с наркотиками
13:16
Бывшая любовница рассказала о романе Борисовой и Кельми
13:06
Прокурор попросил 10 лет для Улюкаева
13:00
Жилье на месте "Черкизона" и Ховринской больницы начнут строить в 2018 году
12:52
Жасмин с детьми покидает Россию из-за мужа
12:47
Москву ждет потоп после снежного апокалипсиса
12:38
Россиянам вернут деньги за задержку рейсов
12:34
Эвелина Бледанс скрывает любовника
12:14
В Госдуме широко обсуждают меры по борьбе с наркотиками
12:06
Орбакайте высказалась о ссоре сына с молодой женой
11:52
Владельцы миллиардов Захарченко бесследно исчезли
11:52
Юлия Высоцкая откровенно о внебрачной дочери своего мужа
11:35
В Москве обокрали известного режиссера
11:35
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
11:25
Норвежцу дали 17 лет тюрьмы за убийство россиянки
11:19
Как спастись от гриппа
11:14
Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков
11:08
У спортсмена во время матча остановилось сердце
11:05
Оглушенный Табаков из последних сил цепляется за жизнь
11:03
Брошенная Казаченко бредит ушлой Цымбалюк-Романовской
10:55
Ведущий Соловьев готов отправить детей на войну
10:29
Бузовой нашли нового любовника
10:27
ВИЧ хотят лечить средством от рака
10:11
Россия ответила на дерзкие нападки предателя Родченкова
10:06
Певица Дайнеко встречается с Паниным
10:01
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
09:57
Ногу девочки раздуло в три раза из-за укуса комара
09:55
Киркоров объявил об участии в "Евровидении-2018"
09:44
В столичных аэропортах задержаны более 150 рейсов
09:37
Седина оказалась симптомом опасной болезни
09:33
Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"
09:24
Тарасов о любовнице: Малышка делает все, что попрошу
09:22
Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово
09:11
Трехлетний мальчик умер после аварии на северо-востоке Москвы
09:09
Убийца "пьяного" мальчика раздувает новый скандал
08:45
Завораживающее суперлуние попало на видео
08:26
50-летний Филипп Киркоров остался без дома
08:19
Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018
08:15
Ледяной дождь устроил коллапс в Москве
08:13
Дочь запретила Ирине Аллегровой говорить
00:31
Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью
00:01
68-летняя Пугачева с голыми ногами показала прием карате
20:08
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
17:57
В Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил семерых детей
17:42
В центре Москвы загорелся жилой дом
17:31
Неумехе Бузовой досталось от Пенкина
16:50
Глава индонезийского парламента назвал Путина своим кумиром
16:47
Летевшие из Москвы пассажиры спасли ребенка
16:26
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией
15:49
Исповедь короля: Затравленный Киркоров сделал признание
14:49
Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
14:20
Кобзон рассказал о серьезных заболеваниях Гафта и Табакова
13:59
Разбираетесь ли Вы в современном искусстве
13:49
Предатель Родченков вплел Украину в грязный скандал
13:26
Как растет старший сын Кейт Миддлтон
13:07
На МКАД случилась массовая авария (видео)
12:49
Панин подразнил необычным снимком с собакой
12:17
Комедия строгого режима
12:08
В Пензе душ Шарко лишил девственности молодую пациентку
11:46
Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
11:25
Буланова разоткровенничалась о связях с женатыми мужчинами
10:48
Щедрый ухажер осчастливил Бузову
10:21
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
10:00
Пьяные милиционеры забили до смерти майора спецслужб
09:56
На юго-востоке Москвы загорелся склад
18:08
"ЕР" проверит эффективность региональных отделений
18:04
В Праге обрушился мост с людьми
17:59
Лолита при муже целовалась с другими (видео)
17:28
Экс-солистка группы "Сливки" рассказала о ссорах с мужем
17:01
Москва поражает темпами строительства метро
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной
Ольга Бузова закатила новый скандал на Первом канале
Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова
Что случилось с лицом красавицы Брежневой
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
Оглушенный Табаков из последних сил цепляется за жизнь
Экономика

Украина снимает последние штаны ради МВФ

Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Кредиты от Международного валютного фонда (МВФ) ничего не принесли Украине: экономика продолжает падать, а долговое бремя растет день ото дня. С таким заявлением на заседании Согласительного совета руководителей фракций в Верховной раде выступил народный депутат Виктор Бондарь.
прочитано 417 раз

"Под чью дудку пляшет украинское правительство? То, что мы видим сегодня – это снова выполнение требований МВФ, тут нет ничего о росте экономики Украины, о экономических реформах, о поддержке промышленности в Украине, поддержке перспективных отраслей, создании рабочих мест", – посетовал народный депутат.

ПО ТЕМЕ

Европа кинула Украину на 600 миллионов

Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

По его словам, в бюджете на следующий год увеличены расходы на выполнение требований МВФ. Парламентарий подчеркнул, что в последние годы произошло уменьшение номинального ВВП Украины, после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом экспорт товаров в ЕС снизился почти на четверь, а объемы реализации украинской продукции упали на 60%.

"На этот год мы уже 85 процентов ВВП должны иностранным кредиторам. За 2018 год 130 миллиардов гривен предлагается отдать только за долги по прошлым периодам", – представил Бондарь промежуточные результаты сотрудничества Украины с МВФ.


Как известно, финансовая организация никогда ничего не делает просто так, поэтому Фонд заранее обозначил перед Незалежной жесткие требования, за выполнение которых она может рассчитывать на новые транши. Одним из условий, выдвинутых МВФ, было разрешение свободного оборота принадлежащих государству земель сельскохозяйственного назначения. Как известно, Украина богата своим черноземом, запасы которого составляют около 25% от мировых.

По словам Бондаря, фактически Международный валютный фонд "рассказывает, как должны жить украинцы". "Это приводит к тому, что население беднеет, и мы ничего не меняем в стране, кроме того, что набираем долгов для следующих поколений", – резюмировал нардеп.

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю кредитную программу с общим объемом 17,25 миллиарда долларов. Первый транш в размере пяти миллиардов был получен Киевом в том же месяце. Второй – 1,7 миллиарда – в августе 2015 года. Третий транш в размере миллиарда долларов МВФ перевел Украине в сентябре прошлого года, последний (такая же сумма), четвертый по счету, – в апреле 2017-го.

Но кредит – на то и кредит, что отдавать потом придется больше, чем бралось изначально. По подсчетам Национального банка Украины, в этом году Незалежная выплатила МВФ 1,268 миллиарда долларов. Это больше, чем сумма, которую Киев получил от Фонда в 2017 году.

Автор: Иван Поляков4 декабря 2017, 16:32

комментарии

Политика

Украинский генерал сделал сенсационное признание о Крыме
Трамп оказался под колпаком у Мюллера
Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
Германия встала на сторону Путина

Шоу-бизнес

Колдун осчастливил геев в сауне
Взбешенная Шурыгина обозвала звезду "Дома-2" после скандала
Максакова поменяла Украину на Шотландию
Джигарханян о бывшей жене: Я оставил ей все деньги

Проишествия

Пьяный пассажир с "бомбой" парализовал работу Домодедово
Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
Юная россиянка умерла на свидании в Стамбуле
У спортсмена во время матча остановилось сердце

Lifestyle

Назван величайший рождественский фильм в истории
Разбираетесь ли Вы в современном искусстве
Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды
Александр Невский: Русских уродов играть отказываюсь
Шоу-бизнес

Солнцев оскорбил мужа Шурыгиной

Звезда "Дома-2" дала совет начинающей певице
Шоу-бизнес

68-летняя Пугачева с голыми ногами показала прием карате

Певица ошарашила выходкой дочь и мужа

Шоу-бизнес

Тарасов о любовнице: Малышка делает все, что попрошу

Влюбленные дали совместное интервью
Шоу-бизнес

Орбакайте высказалась о ссоре сына с молодой женой

Певица о важном семейном событии

Гороскоп

Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"
Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью
Как растет старший сын Кейт Миддлтон
"Синтоловый качок" взорвал Сеть

Спорт

Россию предложили нагло вышвырнуть из ЧМ-2018
Информатор Степанов подло провоцирует МОК на войну с Россией
Предатель Родченков вплел Украину в грязный скандал
Юные хоккеисты устроили массовую драку на льду (видео)

Регионы

В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru