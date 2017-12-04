Украина снимает последние штаны ради МВФ

Кредиты от Международного валютного фонда (МВФ) ничего не принесли Украине: экономика продолжает падать, а долговое бремя растет день ото дня. С таким заявлением на заседании Согласительного совета руководителей фракций в Верховной раде выступил народный депутат Виктор Бондарь.

"Под чью дудку пляшет украинское правительство? То, что мы видим сегодня – это снова выполнение требований МВФ, тут нет ничего о росте экономики Украины, о экономических реформах, о поддержке промышленности в Украине, поддержке перспективных отраслей, создании рабочих мест", – посетовал народный депутат.

По его словам, в бюджете на следующий год увеличены расходы на выполнение требований МВФ. Парламентарий подчеркнул, что в последние годы произошло уменьшение номинального ВВП Украины, после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом экспорт товаров в ЕС снизился почти на четверь, а объемы реализации украинской продукции упали на 60%.

"На этот год мы уже 85 процентов ВВП должны иностранным кредиторам. За 2018 год 130 миллиардов гривен предлагается отдать только за долги по прошлым периодам", – представил Бондарь промежуточные результаты сотрудничества Украины с МВФ.





Как известно, финансовая организация никогда ничего не делает просто так, поэтому Фонд заранее обозначил перед Незалежной жесткие требования, за выполнение которых она может рассчитывать на новые транши. Одним из условий, выдвинутых МВФ, было разрешение свободного оборота принадлежащих государству земель сельскохозяйственного назначения. Как известно, Украина богата своим черноземом, запасы которого составляют около 25% от мировых.

По словам Бондаря, фактически Международный валютный фонд "рассказывает, как должны жить украинцы". "Это приводит к тому, что население беднеет, и мы ничего не меняем в стране, кроме того, что набираем долгов для следующих поколений", – резюмировал нардеп.

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю кредитную программу с общим объемом 17,25 миллиарда долларов. Первый транш в размере пяти миллиардов был получен Киевом в том же месяце. Второй – 1,7 миллиарда – в августе 2015 года. Третий транш в размере миллиарда долларов МВФ перевел Украине в сентябре прошлого года, последний (такая же сумма), четвертый по счету, – в апреле 2017-го.

Но кредит – на то и кредит, что отдавать потом придется больше, чем бралось изначально. По подсчетам Национального банка Украины, в этом году Незалежная выплатила МВФ 1,268 миллиарда долларов. Это больше, чем сумма, которую Киев получил от Фонда в 2017 году.

